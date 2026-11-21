Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 21 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo y Guardia Civil han localizado a primera hora de este sábado un cayuco que transportaba a 67 inmigrantes subsaharianos, entre los que había cinco mujeres y cuatro menores de edad, a quienes trasladó hasta la isla de El Hierro.

Según ha informado el organismo estatal, fue sobre las 08.00 horas cuando la Benemérita avisó de que había detectado dos ecos en el radar en aguas próximas a La Restinga que podrían corresponder con una embarcación irregular.

Por ello, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife movilizó a la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y a la Salvamar Navia.

Ambos recursos comprobaron que el primer eco era una falsa alarma pero siguiendo el rastro del segundo avistaron un cayuco a las 08.50 horas que fue escoltado hasta el Muelle de La Restinga, donde atracaron sobre las 09.40 horas.