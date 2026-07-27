Junta afirma que asume "con responsabilidad" los problemas que los andaluces señalan y toma "medidas" para afrontarlos

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este lunes en Almería - MARIAN LEÓN-EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este lunes que el Gobierno andaluz asume "con responsabilidad" los problemas que los ciudadanos ponen sobre la mesa y se toman "medidas" para afrontarlos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almería, Antonio Sanz se ha pronunciado así en relación con la publicación, este lunes, de un nuevo Barómetro Andaluz por parte de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, en el que se refleja que el acceso y precio de la vivienda, la sanidad y la falta de trabajo, el paro, se sitúan como los principales problemas que existen actualmente en Andalucía.

"Es algo que tenemos que asumir con responsabilidad", según ha manifestado Antonio Sanz, quien ha señalado que el Gobierno andaluz, consciente del problema que existe con la vivienda, ha creado una Consejería de Vivienda, "para volcarnos en garantizar y mejorar las capacidades y posibilidades de acceso y también pensando en la emancipación de nuestros jóvenes".

"La vivienda es una auténtica prioridad de esta legislatura, de ahí que el presidente le haya dado la importancia debida creando esa consejería propia", ha señalado.

Sobre la situación de la sanidad, ha indicado que tiene como objetivo aprobar una nueva ley en esta legislatura de garantía del sistema sanitario público. "Queremos blindar el sistema público, pero queremos potenciar, modernizar, adaptar y actualizar nuestro sistema, que es de los años 80, y que evidentemente tiene que hacer frente a nuevas demandas de los ciudadanos y de los pacientes", según Sanz.

La futura ley de garantía del sistema público, según el consejero, va a tener efectos muy importantes, porque garantizará que ni se reduzcan partidas presupuestarias ni personal: "Todo lo contrario, hemos incrementado en más de 35.000 los profesionales sanitarios y hemos crecido un 60% el presupuesto sanitario".

Antonio Sanz también se ha referido a los datos del barómetro sobre el uso de las nuevas tecnologías, como el hecho de que el 69,9 por ciento de los andaluces haya utilizado alguna vez una herramienta de inteligencia artificial (IA), principalmente ChatGPT (45,6%), Gemini (32,8%) y Copilot (7,5%).

En lo que respecta al ámbito sanitario, ha señalado que hay que "prepararse para todo porque tanto la inteligencia artificial como el desarrollo de las nuevas tecnologías requiere que también los profesionales sanitarios se adapten porque la información con la que viene el ciudadano es muy superior".

Ha puesto el acento en que el uso de las nuevas tecnologías de la IA es "fundamental para la detección precoz de enfermedades, para la lucha contra el cáncer, para terapias avanzadas y para la curación de muchas de esas patologías, y ese es el futuro" al que se quiere adaptar todo el SAS.