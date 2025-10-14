La Junta asegura una restauración "milimétrica" del patio del Castillo de Vélez-Blanco (Almería) como el de Nueva York

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la comisión parlamentaria del 14 de octubre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado que el Castillo de Vélez-Blanco (Almería) afronta ya su segunda fase de restauración, con una inversión superior a cuatro millones de euros, que permitirá reconstruir "milimétricamente" el patio del honor y la escalinata principal para reproducir el conjunto original que se conserva en el Museo Metropolitan de Nueva York.

Los trabajos, ejecutados con mármol de Macael y técnicas de última generación, buscan culminar la recuperación integral del monumento sin interrumpir las visitas públicas, salvo en casos puntuales por motivos de seguridad.

Así lo ha manifestado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, este martes en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz, en respuesta al parlamentario del PP por Almería Juan José Salvador, quien ha preguntado por la inversión en el castillo.

Del Pozo ha recordado que las obras comenzaron en enero de 2024 y que la primera fase, ya concluida, ha permitido reforzar la estructura defensiva, restaurar la arquitectura original e incorporar a la visita la mayoría de las salas, entre las que se encuentran la Torre de la Justicia y los Salones Nobles.

La titular andaluza de Cultura ha destacado que esta actuación se desarrolla "gracias a la complicidad y colaboración permanente" con la Consejería de Agricultura, que ha gestionado seis millones de euros procedentes de fondos para entornos rurales.

Ha subrayado además que el Castillo de Vélez-Blanco "no deja de crecer en visitantes, miles y miles de personas que contribuyen a la economía local", a pesar de haber sido "objeto de abandono, destrucción y expolio durante años".

"DÉCADAS DE DISCRIMINACIÓN SOCIALISTA A ALMERÍA"

Por su parte, el parlamentario Juan José Salvador ha afirmado que "Almería ha estado discriminada durante décadas por los gobiernos socialistas", que "ponían palos en las ruedas constantemente" en ámbitos como la educación, los servicios sociales, las infraestructuras o el patrimonio. "En 2019, esa joya tenía los jardines secos, las fuentes no funcionaban y las murallas se venían abajo literalmente", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que con el Gobierno de Juanma Moreno "se ha hecho un plan para invertir en nuestra Alcazaba", un símbolo "que estaba ruinoso y hoy la lucimos con orgullo". En ese mismo sentido, Salvador ha situado el Castillo de Vélez-Blanco como "otra joya del Renacimiento" y un "ejemplo del cambio".

El diputado 'popular' ha reprochado al PSOE que "solo aparecía en Vélez-Blanco cada cuatro años, en campaña electoral, para prometer inversiones que jamás llegaron".