La Junta confía en recuperar "pronto" el suministro eléctrico en María y Vélez-Blanco (Almería) tras una avería

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, espera que puedan restablecerse "pronto" el suministro eléctrico en la localidades de María y Vélez-Blanco tras la avería registrada en la noche de este miércoles debido a los efectos del temporal.

Casquet se ha desplazado hasta la zona para conocer 'in situ' el alcance de la avería sobre la que ya trabajan los técnicos de Endesa y Elecnor, quienes se ven condicionados por el "fuerte viento" que sopla en la zona, donde aún persisten los avisos naranjas por vientos que, con el aviso rojo de este miércoles, superaban los 100 kilómetros por hora.

"Están tomando medidas para hacer un puente en otro apoyo y que podamos restablecer el suministro", ha detallado Casquet, quien confía en que no se dé ninguna otra "sorpresa" en otro tramo de la línea que impida recuperar el flujo eléctrico tanto en los municipios como en sus pedanías.

Con ello, el delegado ha insistido en que "se está trabajando" pero "hay que entender que las condiciones climáticas no son las mejores" así como que se da "el difícil acceso a alguno de los lugares". En cualquier caso, ha garantizado que Endesa "ha puesto todos los medios necesarios para restablecerlo lo antes posible".

El delegado ha estado acompañado en esta visita a ambas localidades por el alcalde de María, José Antonio García Alcaina, y por la alcaldesa de Vélez-Blanco, Ana María López.