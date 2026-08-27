La Junta detecta ya trips en "todas las zonas productoras" de pimiento en Almería e insiste en aplicar los protocolos

Archivo - Daños a causa del Thrips parvispinus en pimiento cultivado en un invernadero de Almería. - COITAAL - Archivo

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, ha advertido la presencia de Thrips parvispinus en "todas las zonas productoras" de invernadero donde se está finalizando el trasplante del cultivo de pimiento de cara a la próxima campaña, por lo que ha insistido en la aplicación de los protocolos de control biológico.

Así se desprende del análisis de la situación actual sobre la incidencia por la presencia de esta plaga que ha aumentado campaña tras campaña los estragos ocasionados en el campo, lo que llegó al Gobierno andaluz a establecer medidas fitosanitarias obligatorias y recomendaciones para su control el pasado 10 de abril.

En una comunicación de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF), consultada por Europa Press, la Junta avisa además que la Delegación Territorial va a continuar con las inspecciones sobre el terreno para verificar el adecuado cumplimiento por parte de los productores de aquellas medidas obligatorias, incoando los oportunos expedientes sancionadores.

Las medidas fitosanitarias recomendadas para la prevención y control de esta plaga, en las que se contempla un protocolo de control biológico en el cultivo de pimiento en invernadero. Dichas medidas fueron publicadas el pasado 17 de abril del BOJA.

Hasta finales del pasado mes de julio, conforme a los últimos datos facilitados por la Junta, se han realizado 597 inspecciones en campo para comprobar los arranques del cultivos ya finalizados. Del total de las inspecciones realizadas se han iniciado 209 sanciones por incumplimiento y riesgos fitosanitarios.

La Junta ha recordado que, en aras de mitigar el impacto de ésta y otras plagas sobre el resto de agricultores, se dispone de un canal de denuncias anónimo a través de los teléfonos 950011033 y 950011034 para dar aviso ante prácticas de riesgo para el campo.