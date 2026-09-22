Cuándo son las próximas elecciones de Estados Unidos 2026: fecha de las midterms y qué se vota - EUROPA PRESS

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las próximas elecciones federales generales de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. La cita corresponde a las elecciones de medio mandato, conocidas como 'midterms', que tienen lugar a mitad del periodo presidencial y sirven para renovar el Congreso de Estados Unidos.

En estas elecciones no se elige presidente. Los ciudadanos votarán para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, las dos cámaras que forman el Congreso estadounidense.

Puntos clave:

Fecha: martes 3 de noviembre de 2026.

Qué elecciones son: elecciones de medio mandato o 'midterms'.

Qué se vota: los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

¿Se elige presidente?: no.

¿Qué está en juego?: qué partido tendrá la mayoría en cada una de las dos cámaras del Congreso durante los dos años siguientes.

Primarias: se celebraron entre marzo y septiembre de 2026, con calendarios distintos según el estado.

¿CUÁNDO SON LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2026?

Las próximas elecciones federales generales de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026, según la Comisión Federal Electoral (FEC).

Al celebrarse dos años después de unas elecciones presidenciales y dos años antes de las siguientes, estas elecciones reciben el nombre de elecciones de medio mandato o 'midterms'.

¿QUÉ SON LAS 'MIDTERMS' DE ESTADOS UNIDOS?

Las 'midterms' son las elecciones al Congreso de Estados Unidos que se celebran a mitad del mandato presidencial.

Para entenderlo, conviene distinguir las instituciones. El Congreso de Estados Unidos es el poder legislativo federal y está formado por dos cámaras:

la Cámara de Representantes; y el Senado.

Las elecciones al Congreso se celebran cada dos años. Cuando coinciden con el punto intermedio entre dos elecciones presidenciales, como ocurre en 2026, se conocen como 'midterms'.

¿QUÉ SE VOTA EN LAS 'MIDTERMS' DE 2026?

En noviembre de 2026 se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 puestos del Senado.

¿POR QUÉ SE RENUEVA TODA LA CÁMARA, PERO SOLO PARTE DEL SENADO?

Porque sus miembros tienen mandatos diferentes.

Los 435 representantes tienen mandatos de dos años, de modo que todos sus escaños salen a elección cada dos años, tanto en años presidenciales como en años de 'midterms'.

Los 100 senadores, en cambio, tienen mandatos de seis años. Para que no se renueve todo el Senado a la vez, los escaños se dividen en grupos y aproximadamente un tercio se somete a elección cada dos años.

¿SE ELIGE PRESIDENTE EN LAS ELECCIONES DE 2026?

No. En las elecciones del 3 de noviembre de 2026 no se votará al presidente de Estados Unidos.

¿QUÉ DECIDEN ENTONCES LAS ELECCIONES DE 2026?

El resultado determinará qué partido parte con la mayoría en la Cámara de Representantes y cuál en el Senado tras las elecciones.

Por eso las 'midterms' son relevantes, aunque no se elija presidente: pueden cambiar el equilibrio político del Congreso y facilitar o dificultar que el presidente saque adelante su agenda legislativa durante la segunda mitad de su mandato.

¿QUÉ SON LAS PRIMARIAS Y CUÁNDO SE CELEBRARON EN 2026?

Antes de las elecciones generales, los partidos celebran primarias para decidir qué candidatos competirán por los escaños de la Cámara de Representantes y del Senado. No existe una única jornada nacional: cada estado establece su propio calendario y algunos celebran también segundas vueltas.

En 2026, el calendario de primarias legislativas comenzó el 3 de marzo en estados como Arkansas, Carolina del Norte y Texas y concluyó el 15 de septiembre con las primarias de Delaware, según el calendario de la FEC.