Los tres Ejércitos se unen en una operación para proteger el sur peninsular y mostrar su compromiso con la seguridad

Un militar con un Cañón Antiaéreo - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ejércitos de Aire y del Espacio, el de Tierra y la Armada llevarán a cabo una operación conjunta desde este lunes y hasta el viernes para mejorar la eficiencia de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en la zona sur de la Península.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha explicado en un comunicado que la acción militar, llamada 'Eagle Eye 26-03' y liderada por el Mando Operativo Aéreo y bajo control operativo del Mando de Operaciones', se desarrollará concretamente en la Base Aérea de Málaga y el mar de Alborán.

Por parte del Ejército del Aire y del Espacio participarán seis F-18 del Ala 15, ubicados en la Base Aérea de Zaragoza y que se desplegarán en la Base Aérea de Málaga en misión de Alerta de Reacción Rápida.

Estos servicios de alarma aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada. Con ellos, se reforzará la vigilancia y se perfeccionará el adiestramiento de los militares en la labor de policía aérea en el espacio aéreo nacional.

En cuanto a la vigilancia aérea, el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón, será el encargado. Para ello, el GRUCEMAC empleará los datos proporcionados por los diferentes Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), así como los obtenidos por los medios terrestres y navales.

Por su ubicación serán el EVA 3 --ubicado en Constantina, provincia de Sevilla--, el EVA 9 --situado en Motril, Granada-- y el EVA 11 --en Alcalá de los Gazules, Cádiz-- los directamente implicados en esta activación.

El puesto de mando y control durante la ejecución de la activación lo constituye el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Desde allí se realizará el control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional.

EL EJÉRCITO DE TIERRA DESPLEGARÁ LA UDAA EN LA BASE DE MÁLAGA Y EL PUERTO

En el caso del Ejército de Tierra, la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) II-73 se desplegará en los alrededores de la Base Aérea de Málaga y el puerto de Málaga, para proporcionar defensa antiaérea y complementar la vigilancia del espacio aéreo.

En esta operación conjunta, la UDAA 'Carthago' está generada sobre la base del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) y liderada por el Grupo de Artillería Antiaérea (GAAA) II/73 (Cartagena-Murcia).

LA ARMADA CONTARÁ CON LA FRAGATA "MÉNDEZ NÚÑEZ"

En cuanto a la Armada, la fragata 'Méndez Núñez' (F-104) navegará por aguas del mar de Alborán con el cometido de integrarse en el sistema de defensa aérea, aportando capacidades de vigilancia y defensa antiaérea y complementar la cobertura de los Escuadrones de Vigilancia Aérea y de la UDAA desplegada.

La 'Méndez Núñez' cuenta con sistemas de radar y misiles avanzados que le permiten detectar y neutralizar amenazas a largas distancias, garantizando la protección efectiva del espacio aéreo.

El EMAD ha destacado que la activación del 'Eagle Eye' refleja el compromiso "inquebrantable" de las Fuerzas Armadas con la "seguridad de España" y ratifica la apuesta por "la paz y la estabilidad en el territorio español".