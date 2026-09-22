Heridas ocho persona en un tiroteo en las inmediaciones de un colegio en el oeste de Turquía

Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Estambul, Turquía - Alexander Ryumin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han resultado heridas este martes a causa de un tiroteo registrado en las inmediaciones de un colegio en la localidad turca de Turgutlu, situado en la provincia de Manisa (oeste), según han confirmado las autoridades, que han afirmado que el sospechoso se encuentra ya bajo custodia.

La oficina del gobernador de Manisa ha señalado en un comunicado en redes sociales que el incidente ha tenido lugar en torno a las 8.00 horas (hora local) en los alrededores del centro educativo, al que se han desplazado "numerosos equipos" de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios.

Así, ha apuntado que los heridos han sido ya trasladados a un centro médico de Turgutlu, mientras que el sospechoso "fue detenido y puesto bajo custodia". "Se han iniciado investigaciones sobre el incidente", ha manifestado, sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso.

El alcalde de Turgutlu, Cetin Akin, ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos y ha reseñado que "las fuerzas del orden y los equipos médicos continúan trabajando", entre informaciones en medios turcos sobre la posibilidad de que una de las víctimas haya fallecido por los disparos.

"No toleramos No toleramos ningún acto de violencia que amenace la seguridad de nuestros niños", ha destacado Akin en un mensaje publicado en redes sociales. "Seguimos de cerca este incidente y nos solidarizamos con nuestros estudiantes y sus familias", ha zanjado.