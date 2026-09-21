Descarrila el acuerdo de la UE para renovar tres años las sanciones a Rusia tras objeciones de última hora

Archivo - Vista general de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea en Bruselas, a 30 de agosto de 2024, en Bruselas (Bélgica). - Ministerio de Defensa - Archivo

BRUSELAS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo alcanzado este lunes por los Veintisiete para renovar durante tres años las sanciones contra unas 2.600 personas y entidades por la invasión rusa de Ucrania ha descarrilado a última hora, después de que al menos un país haya planteado objeciones durante el procedimiento escrito previsto para formalizar el pacto, según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press.

Las discrepancias se centran en la propuesta para retirar de la lista de sancionados a los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman, incluida en el compromiso alcanzado previamente por los embajadores de los Estados miembro y que finalmente no ha logrado la unanimidad necesaria para cerrar la renovación de las medidas.

Ante la falta de consenso, los embajadores de los Veintisiete volverán a reunirse este martes a las 8.00 horas "con el objetivo de finalizar el acuerdo", según han informado fuentes europeas, que han confirmado que las deliberaciones sobre la renovación de las sanciones "continúan".

Así las cosas, queda en el aire el acuerdo que superó el examen de los embajadores esta misma tarde, cuando los Veintisiete acordaron excluir de las sanciones a Usmanov y Fridman --como habían reclamado Francia y Eslovaquia--, a cambio de renovar por tres años las sanciones, en lugar de por solo seis meses, como se venía haciendo hasta el momento, la última vez en marzo de 2026.

Tras este primer acuerdo, se abrió a las 18.00 horas un procedimiento escrito para formalizar la decisión, inicialmente previsto hasta las 20.00 horas y posteriormente prorrogado hasta las 22.00 horas, durante el cual cualquier Estado miembro podía plantear objeciones. Finalmente, el proceso concluyó sin la unanimidad necesaria para hacer efectiva la renovación.

OBJECIONES DE LETONIA

Fuentes diplomáticas han asegurado a Europa Press que Letonia ha sido el único Estado miembro que ha planteado objeciones al compromiso durante el procedimiento escrito de esta noche y que corresponde ahora a Francia tratar de convencer a Riga para que se sume al acuerdo.

Preguntadas por Europa Press sobre su oposición a la retirada de Usmanov y Fridman de la lista de sancionados, fuentes del ministerio de Exteriores letón han evitado confirmar o desmentir su posición y se han limitado a señalar que la decisión será adoptada conjuntamente por los Veintisiete y que las posiciones de los Estados miembro "todavía se están coordinando".

Estas objeciones de Riga a levantar sanciones a los dos oligarcas coinciden además con una alerta emitida esta misma noche por las Fuerzas Armadas letonas ante una "posible amenaza" en el espacio aéreo del distrito de Kraslava, en el este del país, cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia.

Con todo, la situación obliga ahora a los Veintisiete a buscar un nuevo compromiso contrarreloj, ya que las actuales sanciones expiran este martes a medianoche y antes de ese momento deben completarse todos los procedimientos jurídicos necesarios para su renovación.

De hecho, las negociaciones ya obligaron la semana pasada a los Estados miembro a prorrogar de manera excepcional durante siete días las medidas restrictivas, después de que tampoco entonces lograran la unanimidad necesaria para renovarlas antes de su vencimiento, previsto inicialmente para el 15 de septiembre.

Las medidas afectan actualmente a unas 2.600 personas y entidades responsables de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a su disposición, además de restricciones de viaje a territorio comunitario en el caso de las personas físicas.

UCRANIA AVISA DE QUE ES "LA SEÑAL EQUIVOCADA"

Antes de que el acuerdo quedara en el aire, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, había criticado la decisión de los Veintisiete de levantar las sanciones a Usmanov y Fridman, recordando que ambos fueron sancionados porque "forman parte del régimen agresivo de Rusia" que libra "una guerra de agresión contra Ucrania".

"¿Qué ha cambiado? Nada. La exclusión de la lista es inaceptable y enviaría la señal equivocada a Moscú en un momento en que la presión necesita aumentar", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en redes sociales.

Sibiga reclamó, por el contrario, endurecer las sanciones, ampliar las listas de medidas restrictivas contra personas y entidades y extender los periodos de renovación para que "haya menos ideas contraproducentes destinadas a complacer a los oligarcas rusos".