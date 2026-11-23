Exposición 'Going Extreme' en la Universidad de Almería (UAL). - UAL

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Almería ha ordenado a la Universidad de Almería (UAL) retirar los paneles y elementos de la exposición 'Going Extreme' que contengan referencias expresas a Vox, al considerar que su mantenimiento durante el proceso electoral "vulnera los principios de neutralidad institucional, igualdad entre candidaturas y pluralismo político".

La UAL ha retirado siete paneles de la muestra en los que aparecían referencias a Vox, al que uno de los textos identifica como "el mejor ejemplo de partido de extrema derecha en España", según ha adelantado este lunes 'elDiario.es'.

El acuerdo de la Junta Electoral Provincial, fechado el pasado 20 de noviembre y consultado por Europa Press, resuelve el recurso interpuesto por el representante de la formación política contra la institución académica y establece que los paneles afectados deben permanecer retirados "mientras esté abierto el proceso electoral".

La exposición, titulada 'Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias', se inauguró el pasado 9 de noviembre en el vestíbulo de la Facultad de Humanidades de la UAL, donde está previsto que permanezca hasta el día 30.

La muestra, organizada con la colaboración de la Cátedra de Memoria Democrática y la Facultad de Humanidades de la UAL, presenta los primeros resultados del proyecto europeo 'Analysis of and Responses to Extremist Narratives' (Arenas), financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea.

Comisariada por el profesor de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona Steven Forti, la exposición aborda la difusión de las narrativas extremistas y los discursos de odio, especialmente a través de Internet y las redes sociales, y analiza sus consecuencias para las democracias. Además, plantea cómo identificar estos discursos a partir de tres ejes temáticos: la nación, el género y la ciencia.