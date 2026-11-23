Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre afronta este lunes una nueva cita televisiva. Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, RTVE organiza un debate electoral en el que participarán representantes de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso.

El encuentro permitirá conocer las propuestas de los partidos sobre cuestiones como la vivienda, la economía y el empleo, además de sus posiciones ante los posibles pactos posteriores a las elecciones. La cita contará con tres bloques temáticos, un turno final para cada participante y una programación especial para seguir el debate en directo.

A QUÉ HORA ES EL DEBATE ELECTORAL DE HOY

El debate electoral a ocho comenzará este lunes 23 de noviembre a las 22.00 horas (hora peninsular) y tendrá una duración aproximada de una hora y media. El encuentro se celebrará en los estudios de RTVE en Prado del Rey, en Madrid.

La cadena pública ofrecerá además una programación especial desde las 20.45 horas, conducida por Pepa Bueno, para seguir la información previa al encuentro. Tras el debate, continuará con el análisis de las intervenciones de los participantes.

DÓNDE VER EL DEBATE A 8 EN DIRECTO

Los espectadores podrán seguir el debate electoral en La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional. También se emitirá por internet a través de RTVE.es y la plataforma RTVE Play.

La cobertura se extenderá a la radio, donde podrá escucharse a través de Radio Nacional de España (RNE), Radio 5 y Radio Exterior.

RTVE facilitará, además, la señal del encuentro de forma gratuita a los medios de comunicación y operadores que la soliciten. Europa Press también ofrecerá el debate en directo a través de su página web.

QUIÉNES PARTICIPAN EN EL DEBATE ELECTORAL

A diferencia del cara a cara del pasado jueves, protagonizado por los candidatos del PSOE y el PP a la Presidencia del Gobierno, el debate de este lunes reunirá a representantes parlamentarios de ocho formaciones políticas.

El PSOE estará representado por Patxi López y el PP, por Ester Muñoz. Junto a ellos intervendrán Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

CÓMO SERÁ EL DEBATE: BLOQUES TEMÁTICOS Y MINUTO DE ORO

RTVE ha organizado el debate en tres bloques temáticos. El primero estará dedicado a la vivienda y el estado del bienestar, mientras que el segundo abordará la economía, el empleo y las infraestructuras.

La tercera parte se centrará en el clima sociopolítico y los posibles pactos tras las elecciones, una cuestión especialmente relevante ante los distintos escenarios de formación de Gobierno.

El formato incluirá también un minuto de oro al final del encuentro, durante el cual cada representante dispondrá de un turno para dirigirse directamente a los electores y solicitar su apoyo.

El orden de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se ha establecido mediante sorteo.

QUIÉN MODERA EL DEBATE A 8 DE RTVE

El periodista Xabier Fortes, presentador de La noche en 24 horas, será el encargado de moderar el encuentro entre los ocho portavoces parlamentarios.

El debate se celebra a seis días de las elecciones generales del 29N y precede al debate electoral a cuatro previsto para el jueves 26 de noviembre, en el que participarán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.