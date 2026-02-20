La Junta insiste en "esperar" a que se revise la licencia de obras del Algarrobico para avanzar en su derribo

1061741.1.260.149.20260220135527 Archivo - Hotel edificado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha insistido en "esperar" a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) proceda a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel del Algarrobico, conforme al mandato judicial, como vía para avanzar en su derribo.

"Lo primero que hay que hacer es acatar las sentencias judiciales y después remar todas las instituciones en la misma dirección", ha insistido la titular andaluza de Articulación del Territorio en declaraciones a los medios frente a la alternativa de la expropiación de suelos iniciada por el Gobierno central.

Díaz ha señalado que mediante el cumplimiento de las sentencias judiciales se ha conseguido que los suelos del paraje ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar vuelvan a ser considerados no urbanizables de especial protección, por lo que ha animado a seguir esa senda para "llegar realmente a un entendimiento".

"Solo así vamos a poder recuperar una playa como la del Algarrobico y vamos a poder ya, de una vez por todas, olvidarnos de ese desastre medioambiental que ha supuesto en nuestra costa", ha estimado la consejera cuando ya casi se cumplen 20 años desde la paralización cautelar de las obras.

El hotel inacabado del paraje de El Algarrobico mantiene aún vigente la licencia de obras concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, que modificó su planeamiento para declarar no urbanizables y de especial protección los suelos sobre los que se levanta el edificio de 411 habitaciones y 20 plantas mientras que el Gobierno, de forma paralela, tramita una expropiación parcial.