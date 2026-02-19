Greenpeace pide al TSJA ir a la vía penal contra el alcalde de Carboneras (Almería) por la licencia del Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha elevado un escrito a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en el que solicita que se acuda a la vía penal contra el alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), al considerar que mediante "artimañas" trata de evitar el cumplimiento del fallo judicial que obliga a revisar de oficio la licencia de obras concedida a Azata del Sol en 2003 para levantar el hotel del paraje del Algarrobico.

En su petición, consultada por Europa Press y registrada este mismo miércoles, la entidad conservacionista reclama la imposición de multas periódicas para el primer edil carbonero así como que se deduzca testimonio ante la Fiscalía al estimar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia.

La organización, que este miércoles llevó al regidor una tarta con forma de Algarrobico por los 20 años de la paralización cautelar de las obras, ha recordado que la sentencia que obliga a revisar el permiso municipal de obra --el cual presenta "vicios de nulidad"-- se declaró firme el 18 de mayo de 2022, ya que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación del propio Ayuntamiento contra el fallo que le ordenaba ejecutar el expediente.

"Van a transcurrir cuatro años y el Ayuntamiento de Carboneras todavía no ha cumplido la sentencia", se han quejado desde Greenpeace ante una pieza de ejecución que se tramita desde hace más de tres años y frente a la que el Consistorio, según han apreciado, ha utilizado "todo tipo de subterfugios" para no cumplirla.

El letrado José Ignacio Domínguez expone en su escrito los diferentes motivos dados por el Ayuntamiento para retrasar el trámite, desde una moción de censura a la necesidad de emitir informes previos o la falta de un secretario; todo ello visto como "dilaciones municipales" frente a las que, de forma definitiva, el TSJA dio un mes de plazo al alcalde para iniciar el trámite mediante una providencia dictada el 6 de abril de 2025.

El Ayuntamiento de Carboneras inició finalmente el expediente de revisión de oficio de la licencia mediante un acuerdo de Pleno el pasado 11 de julio de 2025, aunque no fue hasta el 7 de diciembre cuando remitió, nueva providencia mediante, el expediente al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) dentro de los trámites preceptivos.

Greenpeace recalca que el Consultivo mantiene el expediente "paralizado" a la espera de que el Ayuntamiento responda a un requerimiento efectuado el 11 de diciembre, ya que "no ha remitido toda la documentación" lo que "supone un incumplimiento de la citada providencia de fecha 20 de octubre de 2025".

En cualquier caso, estiman que el plazo de seis meses que la ley dispone para la tramitación de los expedientes de revisión de oficio ya ha sido "ampliamente sobrepasado", lo que obligaría a iniciar de nuevo el trámite municipal para dar cumplimiento efectivo a la sentencia.