La Junta licita por 1,06 millones una glorieta en la A-370 que sustituirá el cruce en T de acceso a Garrucha (Almería)

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante una de sus visitas a Garrucha (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación por 1.066.427 euros las obras para mejorar la seguridad vial en la carretera A-370 mediante la construcción de una glorieta de dos carriles en el acceso al núcleo urbano de Garrucha (Almería), con la que sustituirá el actual enlace con forma de T existente en este punto.

La actuación se ha previsto en el punto kilométrico 9+880 de esta vía autonómica, en la intersección que conecta con el municipio a través de la conocida como Carretera de Turre, según consta en la documentación del expediente consultada por Europa Press.

El proyecto fija un plazo de ejecución de doce meses y prevé el inicio de las obras a lo largo de 2026, con una inversión prevista de 639.856 euros para ese ejercicio y de 426.570 euros para 2027. La intervención está cofinanciada en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa de Andalucía 2021-2027.

El cruce funciona actualmente mediante una intersección en T con carriles centrales de espera en la que están permitidos todos los giros, una configuración que concentra las maniobras de entrada y salida hacia Garrucha. La Junta justifica la nueva infraestructura para "mejorar sustancialmente" las condiciones de seguridad vial en este tramo de la carretera.

La glorieta contará con 30,5 metros de diámetro exterior y 20,5 metros de diámetro interior, dimensiones con las que se busca ordenar los flujos de circulación y facilitar los accesos desde la A-370 hacia Garrucha.

El tramo afectado soporta una intensidad media diaria de 14.669 vehículos, con un diez por ciento de tráfico pesado. La carretera presenta una plataforma convencional con dos carriles, uno por sentido, de 3,5 metros de anchura y arcenes pavimentados de un metro.

En este tramo, el límite general de velocidad es de 90 kilómetros por hora, aunque en las proximidades de la intersección se reduce hasta los 60 kilómetros por hora.

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 740.625 euros, con especial peso de las partidas destinadas a firmes y pavimentos, que superan los 309.000 euros. También destacan las actuaciones para reposición de servicios, con unos 136.000 euros, y los trabajos de movimiento de tierras, con unos 106.000 euros dentro del conjunto de la intervención.

La carretera A-370 forma parte de la red autonómica andaluza y conecta la N-340 en Los Gallardos con las carreteras A-352 y A-1207 en Garrucha y Vera, a lo largo de un trazado de aproximadamente 12,58 kilómetros, lo que la convierte en uno de los principales ejes de acceso al litoral de esta zona del Levante almeriense.