La Junta rechaza el "alarmismo" del PSOE de Almería y asegura que sus medidas en Salud dan "resultados palpables"

Archivo - El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha rechazado este miércoles el "alarmismo" con el que los dirigentes del PSOE han evaluado el estado de la sanidad pública, ya que, según ha asegurado, las medidas extraordinarias y las "nuevas líneas de trabajo" que se han abierto "están dando resultados palpables" en la reducción de listas de espera.

"Invitamos a todas las fuerzas políticas, y en especial al Partido Socialista, a colaborar de manera leal y constructiva en lugar de sembrar alarmismo. La salud de los almerienses merece unidad, rigor y responsabilidad", ha manifestado el delegado en unas declaraciones remitida a los medios de comunicación.

Con ello, ha pedido ofrecer una "visión real y rigurosa" a la ciudadanía ante el "esfuerzo sin precedentes en materia sanitaria" que la Junta realiza en Almería, donde "se ha incrementado el presupuesto en salud", se ha "contratado a más profesionales" y se han puesto en marcha "planes específicos", según ha puntualizado.

Belmonte ha reconocido, no obstante, "dificultades puntuales" en el Hospital Universitario Torrecárdenas, así como en el Hospital de La Inmaculada, aunque cree que estas son "derivadas, en gran medida, de la falta de médicos especialistas en toda España".

El titular territorial de Salud ha manifestado que desde la consejería "se continúa trabajando en la mejora de las infraestructuras sanitarias con inversiones históricas que nunca antes se habían realizado en esta provincia".

Al mismo tiempo, ha asegurado que desde la Junta se trata de atender las reivindicaciones de los profesionales y de los usuarios, con los que se está "en permanente diálogo" para hallar "soluciones reales y sostenibles, no eslóganes". "La sanidad pública en Almería cuenta con el compromiso firme de la Junta con hechos y con recursos", ha añadido al respecto.