Junta señala la "celeridad y "diligencia" del Ayuntamiento de Almería para "evitar posibles daños" a las gacelas de CSIC

ALMERÍA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este viernes la "celeridad" y "diligencia" con la que, según ha dicho, ha actuado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP) para "evitar posibles daños" al haber cambiado la ubicación de los espectáculos previstos en La Hoya tras la muerte la semana pasada de cuatro gacelas y un arruí de especies amenazadas en la reserva que la EEZA-CSIC coincidiendo con los conciertos de Alamar celebrados a pocos metros de este espacio pese a las peticiones del instituto científico para que no se realizaran allí.

"La alcaldesa ha adoptado la mejor decisión para evitar polémicas", ha indicado el consejero a preguntas de los medios en Almería, donde ha compartido el interés de la primer edil y su equipo de gobierno por "poner en valor" el parque de La Hoya tras la urbanización de los terrenos cedidos por el propio CSIC para la creación de los Jardines Mediterráneos mediante fondos europeos.

Fernández-Pacheco ha apuntado que esta falta de urbanización, cuando La Hoya era "un terraplén", así como la "duda" de que la música "pudiera afectar a los animales" tal y como sostuvieron los científicos, llevaron en el verano de 2020 a cambiar la ubicación de los espectáculos aplazados y previstos para el mismo espacio a través del ciclo 'Cooltural Go!' cuando él era alcalde de Almería.

"Probablemente el emplazamiento no era el mejor, estábamos hablando de un barranco, no un parque como actualmente hay", ha apuntado el consejero, para quien la situación era "totalmente diferente" entonces puesto que aún no se había transformado en "barranco" en el parque actual, que "ha quedado francamente bonito" y ha permitido recuperar "el nudo gordiano del nacimiento de nuestra ciudad, en pleno casco histórico"

No obstante, también ha aludido a ese planteamiento preventivo que bajo su mandato se adoptó en relación al bienestar animal y que llevó, unido a la situación del parque, llevó a "no celebrar" los conciertos en la Hoya, que "es precisamente lo que ha hecho la alcaldesa de Almería ahora" pese a que "existían informes favorables para realizar esos conciertos", según ha constatado.

En cualquier caso, ha coincidido con el Ayuntamiento de Almería a la hora de asegurar que el emplazamiento en el que se ubica la Finca Experimental desde hace unos 70 años "no es el idóneo para tener una reserva de especies amenazadas", toda vez que la reserva tampoco "está bien dimensionada" para ante los cerca de 400 ejemplares que alberga.

"Es muy pequeña para la cantidad de animales que allí se alojan y creo que la mejor decisión sería trasladarlo", ha añadido a la hora de recordar que dicho traslado se "lleva planteando en Almería desde hace 35 años". En esta línea, el CSIC ha trasladado también su intención de trasladar la reserva y los laboratorios e instalaciones asociados una vez cuente con un terreno apto para ello.

Para Fernández-Pacheco, "lo importante es que los conciertos se celebren sin ninguna consecuencia negativa" por lo que cree que todas las administraciones "deberíamos trabajar de la mano para trasladar la reserva y poder evitar polémicas como esta en el futuro".