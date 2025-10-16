La Junta ve "condicionados" por el Gobierno los avances en el 'puerto seco' de Níjar y el acceso norte a Almería

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado este jueves que los proyectos para avanzar en la creación del área logística de Níjar o el acceso norte desde la A-7 hasta la ciudad de Almería por Viator se han visto "condicionados" y están pendientes de trámites dependientes del Ministerio de Transportes.

Así lo ha trasladado a preguntas del PSOE durante su intervención en comisión parlamentaria, donde ha apuntado que, pese a estos obstáculos, el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) "sigue avanzando" en Almería, donde ya se han "ejecutado más de 90 millones de euros" y donde el grado de ejecución "alcanza el 70 por ciento".

Díaz ha acusado la "falta de coordinación estatal" para poder avanzar en las obras del 'puerto seco' de Níjar así como los "retrasos" en las obras de remodelación del enlace de Viator, que han provocado, según ha dicho, un retraso de más de cuatro años para que la Junta pueda efectuar sus propias actuaciones en el acceso norte a la capital.

No obstante, la consejera ha asegurado que los datos de ejecución de este plan entre 2024 y 2025 demuestran "el esfuerzo que se está haciendo desde este Gobierno en la planificación, en la gestión y en la ejecución de sus infraestructuras", lo que ha comparado con la acción del Ejecutivo central, al que ha acusado de "falta de compromiso" por los "retrasos" en el Corredor Mediterráneo.

"Desde el año 2016 se suceden los anuncios de la llegada del AVE a Almería y, bueno, (...) parece que en 2025 también seguimos esperando certezas", ha dicho la titular andaluza de Fomento quien, al respecto, ha incidido en el "compromiso" de la Junta con el soterramiento de la capital tras haber "triplicado" sus aportaciones iniciales a esta obra a través de la sociedad Almería Alta Velocidad hasta los 48 millones de euros.

Del mismo modo, ha destacado las actuaciones para completar la conexión de la A-7 con la Autovía del Almanzora, el desdoblamiento de la A-352 de Vera a Garrucha o las obras de la variante sur de Berja, lo que se suma a los "más de 20 millones de euros" que estén en ejecución o licitación para la variante costera de Mojácar así como par el refuerzo del firme de la A-92 entre Fiñana y Tabernas.

La consejera también ha avanzado la tramitación de proyectos "para hacer obras por un importe de más de 100 millones de euros", entre las que ha citado el tramo Olula del Río-Fines de la Autovía del Almanzora, el acceso a urbanizaciones de Roquetas de Mar o el propio acceso norte a Almería desde enlace de Viator.

17 ACTUACIONES "NO INICIADAS"

Por su parte, el parlamentario andaluz socialista José Luis Sánchez Teruel ha criticado que desde la Junta no se ha iniciado "ni una sola de las 17 actuaciones pendientes" incluidas en el Pitma con respecto a las 20 de carácter "prioritario" que se observan para la provincia de Almería, por lo que ha exigido "explicaciones".

"En la presente legislatura, siendo usted consejera, no se ha iniciado ninguna de las 17 actuaciones pendientes, ni siquiera se ha finalizado la variante de Mojácar, donde se habla de que las expropiaciones van a costar más que la carretera, algo de lo que el Ayuntamiento les hace responsables", ha dicho Sánchez Teruel.

Según ha concretado "se habla de un coste de 15 millones de euros, cuando la obra ha costado 6,5" millones. Así, ha apuntado que el origen del problema podría estar en "haber empezado la obra sin tener resueltas las expropiaciones".

Sánchez Teruel ha advertido de que entre las actuaciones no iniciadas hay proyectos estratégicos para el desarrollo de Almería, como el 'puerto seco' de Níjar y su conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo, o el acceso norte a la ciudad de Almería, subrayando que "mientras el Gobierno de España ha avanzado con la línea de Alta Velocidad y con la conexión de la A-7 con la A-92 en Viator, la Junta no ha hecho su parte, puesto que no ha licitado nada en dos legislaturas".

También ha recordado que permanecen sin iniciar "actuaciones clave" para la movilidad de los almerienses, entre ellas el eje viario del Poniente, que afecta a 300.000 personas que viven allí, la continuación de la autovía del Almanzora hasta Baza, la conexión de la variante de Roquetas con la Urbanización; la carretera entre la A-7 y el Puerto de Garrucha, que es el principal puerto de graneles sólidos de Andalucía y el tercero de España, o las mejoras en la A-358 entre Berja y Dalías.

El parlamentario socialista ha recalcado además proyectos relevantes para poblaciones concretas, como las variantes de Cuevas del Almanzora, Vélez-Rubio o Benahadux, los dos puentes en la A-399 o la carretera entre Oria y Chirivel, que evitaría que se corte el tráfico cada vez que llueve con fuerza. También ha asegurado que están pendientes actuaciones para mejorar la conexión de Almería con otras provincias y con Madrid.

Sánchez Teruel se ha cuestionado si "el problema para no iniciar obras puede ser que los fondos europeos se han comprometido en otros sitios y, sin esos fondos que llegan de Europa, la Junta no es capaz de hacer nada", a la vez que ha lamentado que el Gobierno andaluz "se pase los años actualizando proyectos y dándole vueltas a los papeles, mientras la realidad es que las actuaciones comprometidas por Juanma Moreno con Almería no han comenzado".