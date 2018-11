Junta ve "irresponsabilidad tremenda" del PP y dice que se trabaja en renovar equipamiento de Neurocirugía de Almería

Publicado 06/11/2018 18:20:14 CET

ALMERÍA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha lamentado la "tremenda irresponsabilidad" del PP de Almería al cuestionar la atención pediátrica en Almería y ha trasladado que, dentro de la mejora continua de sus instalaciones y de su dotación tecnológica, el complejo hospitalario Torrecárdenas "está trabajando para renovar el equipamiento del área de Neurocirugía, actualizando elementos con los que ya se cuenta, como el neuronavegador e incorporando otros nuevos".

"Es lamentable que el PP ponga en duda la labor de los profesionales sanitarios que atienden a los menores almerienses y que lance acusaciones sin fundamento y con falta de verdad sobre la calidad de esta asistencia", han indicado en un comunicado desde la Delegación Territorial de Salud.

Ha indicado que, mientras se produce esa renovación, "en casos puntuales" en los que es necesario un equipamiento más preciso que el actualmente disponible en el centro, "se opta por el arrendamiento temporal" y ha apuntado que las derivaciones a otras provincias para intervenciones de neurocirugía pediátrica son "igualmente muy puntuales y se llevan a cabo cuando se trata de patologías de gran complejidad, que deben ser abordadas en centros regionales de referencia".

"Una vez más, los portavoces del PP vuelven a intentar menospreciar la sanidad pública almeriense ejerciendo la política del miedo en un tema tan sensible como el de la salud y lo hacen además tratando de alarmar a los padres y madres de la provincia, cuestionando la atención que reciben sus hijos e hijas", han remarcado.

Desde la Junta han achacado esta estrategia "a la intención de ocultar la total ausencia de propuestas coherentes" en materia sanitaria por parte de su partido o "a las evidentes carencias en la atención en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan".

"Lo cierto es que estas manifestaciones por parte de los responsables 'populares' suenan más a un intento desesperado por tapar las obras del Hospital Materno Infantil, cuya evolución pueden contemplar cada día toda la ciudadanía almerienses", ha asegurado.

Con respecto a la atención primaria, han afirmado que el PP "vuelve una y otra vez a cuestionar" la labor que llevan a cabo cientos de profesionales en la provincia y han manifestado que "desde hace tiempo se viene produciendo una escasez de facultativos especialistas en Pediatría en el mercado laboral español, lo que ha obligado a cubrir muchos cupos de esta área en atención primaria con médicos de familia con formación complementaria en Pediatría".

"Es una situación de sobra conocida, que no ha repercutido en la calidad de la atención que reciben los menores y que se produce ante la imposibilidad de poder contratar a pediatras, al no haber candidatos disponibles en las bolsas de trabajo. Esta situación no es exclusiva del mercado laboral almeriense, sino que afecta al conjunto del sistema nacional de salud", han concluido.