Un juzgado investiga la denuncia de Fiscalía contra el alcalde de Carboneras (Almería) por cese del jefe de Policía

ALMERÍA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vera (Almería) investigará la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, por indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa en relación al cese del jefe de la Policía Local en 2020, cargo que ha asumido el regidor hasta la actualidad.

El Ministerio Público remitió denuncia al Decanato de los Juzgados de Vera para interesar que se incoará procedimiento penal y solicitó la práctica de diferentes diligencias de prueba, entre ellas la citación en calidad de investigado a declarar de Amérigo (PSOE), según consta en la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal pide, asimismo, que se oficie al secretario del Ayuntamiento para que, en un plazo de 30 días desde la apertura de las diligencias previas, aporte "copia" del expediente administrativo completo tanto del cese del jefe de Policía Local como lo actuado para el nuevo nombramiento.

Interesa que se remitan "todas las comunicaciones recibidas al respecto" en la Delegación del Gobierno y en la Delegación de la Junta de Andalucía en Almería; informe sobre la identidad del alcalde desde el 1 de febrero hasta la actualidad, sobre la fecha del cese en cuestión y sobre si se ha cubierto tal vacante.

El Ministerio Público aprecia indicios de un supuesto delito de prevaricación administrativa tras investigar preliminarmente la denuncia presentada por el ex alcalde y ex portavoz municipal de Gicar, Salvador Hernández, en la que se indica que Amérigo, de "forma consciente y premeditada", estaría "prescindiendo de todos los procedimientos legales establecimientos para nombrar Oficial Jefe de la Policía Local".

Al tiempo, se apunta que llevaría "usurpando dos años ya, con intencionalidad manifiesta, unas funciones operativas para las que no ha sido elegido ni designado por ningún órgano competente".

En la citada denuncia se detalla que, tras el cese de oficial jefe de a Policía Local "sin más motivos que una genérica pérdida de confianza", José Luis Amérigo "asumió las competencias" del mando operativo, de forma que las "directrices y órdenes a los agentes emanan directamente de la propia Alcaldía".

Indica que el cesado era el agente de mayor categoría ya que el resto del cuerpo, integrado por otros 16 efectivos, tiene categoría de "agente raso" y señala que la situación, "desde todo punto anormal e irregular" se ha mantenido en el tiempo.

La denuncia precisa que presentaron varios escritos en 2020 en el Registro General del Ayuntamiento solicitando un nombramiento "a la mayor brevedad" y el expediente instruido por falta de confianza para el cese "sin que se haya tenido respuesta" como tampoco, según remarca, a las interpelaciones realizadas en el pleno por los grupos de la oposición.

Alude, asimismo, a un informe de la Secretaria General ese mismo año en el que se advierte de que el "mando operativo" o Jefatura del Cuerpo solo puede ostentarla un funcionario de carrera, perteneciente al cuerpo policial y, concretamente, el de la máxima categoría" y subraya que, pese a este informe, "los meses siguen pasando, y la situación continúa siendo la misma"

"Concluye el año 2020 y el alcalde sigue sin cubrir la plaza mientras que, conforme van pasando los meses, el ambiente en el cuerpo de policía es cada vez más irrespirable e incómodo", sostiene.

La denuncia hace referencia, en esta línea, a que en enero de 2021, Amérigo "ratificó por escrito los hechos consumados y eliminó la plaza de Oficial Jefe de la Policía Local", por lo que "él mismo ejerce de facto sus competencias en un instituto armado con estructura y organización jerarquizada".

"INFRACCIONES" EN UN PROCESO DE SELECCIÓN

La Fiscalía de Almería considera, asimismo, que debe investigarse el proceso de selección de dos oficiales de Policía Local para su nombramiento en comisión de servicio, cuya "anulación" fue requerida por la Junta de Andalucía al apreciar "diferentes infracciones del ordenamiento jurídico aplicable, de la normativa vigente en Andalucía para el ingreso de los Cuerpos de Policía Local, así como el resto de legislación de desarrollo relacionada con la materia".

"No consta que se hayan anulado las actuaciones, persistiendo por tanto el incumplimiento de la normativa mencionada", traslada la denuncia del ex portavoz municipal de Gicar, quien añade que el alcalde "despreció y no atendió el requerimiento ni tampoco ha procedido al nombramiento de ningún nuevo oficial jefe de Policía Local".

Al hilo de esto, destaca que han pasado "ya dos años" y que la situación "a día de hoy" resulta "insostenible" debido "a un ambiente irrespirable", a "agentes enfrentados entre sí con denuncias cruzadas" y "numerosas bajas laborales de diversa índole".

Añade que, tres de los 16 agentes, "han dejado el cuerpo para trasladarse a otros municipios", que las sanciones por infracciones a las ordenanzas han caído "hasta cifras irrisorias", o que el área de disciplina urbanística "ha desaparecido".

"Podemos decir que la profesionalidad y la eficiencia en el servicio han empeorado hasta límites preocupantes, dando paso a la arbitrariedad, el sectarismo, y los comisarios políticos, lo que hace que, ante una eventualidad extraordinaria, la Policía Local de Carboneras no esté en condiciones de afrontarla con la eficiencia y responsabilidad debida y deseada", concluye.