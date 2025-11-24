Juzgan este martes en Almería a tres acusados de estafar más de 352.000 euros con una tarjeta bancaria

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este martes el juicio contra dos varones y una mujer acusados de estafar 352.207 euros a un hombre después de conseguir una tarjeta bancaria con sus datos y realizar diversas compras de ropa, joyas y perfumes de lujo, entre otros efectos, durante más de seis meses.

La Fiscalía pide para los acusados una condena de seis años de prisión y 18 meses de multa razón de 12 euros diarios por un delito de estafa informática, en concreto, por el presunto uso fraudulento de medio de pago distinto del efectivo en una modalidad agravada en atención a la cantidad de dinero defraudada.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal atribuye a los tres investigados, de origen rumano, haber contratado a través de la banca a distancia de una entidad financiera una tarjeta de crédito asociada a la cuenta de la víctima el 12 de octubre de 2022.

Los acusados, que habrían actuado "de común acuerdo" y con "la intención de obtener un indebido aprovechamiento patrimonial", habrían podido disfrutar del patrimonio monetario de la víctima hasta el 22 de marzo de 2023 mediante compras online y "múltiples extracciones de dinero en cajeros automáticos".

En este sentido, y durante el registro de su vivienda de Níjar autorizado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, se intervinieron 82.800 euros en efectivo que habrían sido retirados a través de los cajeros con la tarjeta.

Los agentes también localizaron una "ingente cantidad de ropa, complementos, joyas, aparatos de telefonía móvil, aparatos electrónicos" y "perfumes de lujo", entre otros efectos, obtenidos con la tarjeta contratada "de manera fraudulenta".

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía reclama el abono a la víctima de todo el dinero que le fue defraudado después de que se le ingresaran los 82.200 euros localizados en la vivienda de los sospechosos. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Segunda de Almería.