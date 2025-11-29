La Legión celebra la Jura de Bandera organizada por la 'Brigada Rey Alfonso XIII en Roquetas de Mar (Almería)

Acto de Jura de Bandera para personal civil, que ha tenido lugar en el Parador de las Hortichuelas. - GOBIERNO DE ESPAÑA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

Desde primera hora del sábado 29 de noviembre, los ciudadanos del Parador de las Hortichuelas, localidad perteneciente al municipio de Roquetas de Mar (Almería), han podido disfrutar de un acto militar organizado por la 'Brigada Rey Alfonso XIII', II de la Legión, en estrecha colaboración con el municipio.

Según ha informado el Gobierno en una nota, el acto es fruto de la solicitud que en el año 2024 el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha trasladado al General jefe de la Brigada de la Legión para la organización y ejecución de un izado de Bandera y acto de Jura de Bandera de personal civil en el Parador de las Hortichuelas.

Con este tipo de actos el Ejército de Tierra (ET) como parte integral de la sociedad española, que nutre sus filas, entre la que vive y se prepara día a día, y a la cual sirve con inquebrantable vocación, se acerca a la ciudadanía.

Los actos han sido presididos por el general jefe de la brigada de la Legión, José Agustín Carreras Postigo, acompañado por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, y otras autoridades civiles y militares.

La fuerza participante ha estado compuesta por una compañía mixta del Grupo Logístico, la VII Bandera Valenzuela y la Bandera de zapadores, escuadra de gastadores, Unidad de Música y Banda de Guerra, así como la Enseña Nacional de los Tercio D.Juan de Austria y Alejandro Farnesio, 3o y 4o de la Legión. Se inició con un Izado de Bandera, a las 11,15 horas. A continuación, a las 12,00 horas se inició el acto solemne de Jura de Bandera en la Avenida de Alicún /N340.

Una vez formada la fuerza y sin solución de continuidad, se procedió a rendir honores a la autoridad, lectura del artículo de la Real Orden y efemérides, toma del juramento o promesa, Jura de Bandera de personal civil y alocución del general Carreras, en sus palabras puso de manifiesto el compromiso permanente de la Legión con los españoles y la vocación de servicio a España.

Posteriormente, se rindieron los correspondientes honores a los que dieron su vida por España, se entonó la Canción del Legionario y se recitaron dos espíritus del Credo Legionario, poniendo el colofón el desfile a pie frente a la tribuna presidencial por parte de las unidades participantes.

Durante la parada militar, más de 400 ciudadanos expresaron pública e individualmente su compromiso de lealtad a España prometiendo o jurando, mediante el hecho simbólico del beso a la Bandera.