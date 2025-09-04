La Legión exhibe en Almería del 12 al 18 de septiembre la exposición 'La Legión a través de sus uniformes'

Un maniquí con uniforme de la Legión que forma parte de la exposición 'La Legión a través de sus uniformes'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Legión Española exhibirá del 12 al 18 de septiembre en la Biblioteca Central 'José María Artero' de Almería la exposición 'La Legión a través de sus uniformes', una muestra que recorre sus 105 años de historia a través de uniformes, distintivos, elementos de ornamentación y publicaciones.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre a las 17,30 horas y la visita será gratuita en horario de mañana de 10,00 a 14,00 horas y de tarde de 17,00 a 21,00 horas.

La exposición reúne entre 15 y 18 maniquíes con uniformes históricos, junto con 30 a 40 piezas complementarias como distintivos, escarapelas, galletas y guiones que ilustran la evolución de la unidad, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Esta iniciativa tiene como objetivo "acercar a la ciudadanía la historia, la simbología y los valores de esta unidad del Ejército de Tierra, que ha contribuido a enriquecer la vida cultural y social de la ciudad".

La concejala del Área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha resaltado que "Almería y La Legión han sellado una larga y fructífera historia de afectos y lealtades compartidas, que se refleja en iniciativas tan brillantes como 'La Desértica', que genera un impacto económico anual superior a 3,5 millones de euros".

Además, Martín ha destacado que "gracias a la Legión, el nombre de Almería ha estado presente, a través de sus misiones internacionales, en teatros de operaciones de máxima exigencia, en donde siempre han dado sobradas muestras de determinación en defensa de la paz, de la seguridad, de la protección de los más débiles y de la estabilidad internacional".

El general José Agustín Carreras ha detallado que "cada uniforme refleja un sentimiento de pertenencia, de orgullo y disciplina; es una carta de presentación de La Legión que permite compartir su legado con la sociedad almeriense", y ha recordado que la vinculación del cuerpo con la ciudad y sus familias está consolidada desde hace más de 30 años.

El coronel Estanislao Martín ha dado la bienvenida y ha subrayado "la relación duradera y de confianza entre La Legión y la ciudad de Almería, así como la importancia de acercar a la sociedad la historia y el legado del cuerpo militar".

La exposición ha sido posible gracias a la cesión de la colección particular de Juan José Morales, antiguo legionario y coleccionista, quien ha reunido durante décadas un "valioso conjunto de piezas históricas".