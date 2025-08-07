Libertad provisional para los tres detenidos en Almería por almacenar más de 10.000 litros de gasolina

El nuevo arrestado, un vecino de Adra de 45 años, se une a otros dos implicados en una operación ligada al transporte ilegal de gasolina y al 'petaqueo'

ALMERÍA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja (Almería), en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para los tres hombres detenidos este miércoles, 6 de agosto, en Adra y El Ejido por el almacenamiento y transporte de más de 10.000 litros de gasolina en condiciones "deficitarias" y sin las medidas de protección exigidas.

Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, uno de ellos, vecino de Adra de 45 años, fue arrestado después de que se detuviera previamente a otros dos varones de 28 y 30 años.

Los tres están investigados por un presunto delito de riesgo contra la seguridad colectiva. Se han acogido a su derecho a no declarar y el juez no ha adoptado medidas cautelares, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El combustible, envasado en garrafas, estaba expuesto a temperaturas que podían superar los 40 grados, lo que suponía un riesgo de deflagración equivalente al de 90 kilos de dinamita, según indicó el Instituto Armado en un comunicado.

Las actuaciones se enmarcan en los dispositivos de vigilancia y prevención del narcotráfico en la costa occidental almeriense. En El Ejido, los agentes localizaron una furgoneta estacionada en la vía pública que contenía 400 litros de gasolina distribuidos en garrafas.

El vehículo no reunía las condiciones exigidas para el transporte de este tipo de sustancias peligrosas, por lo que representaba un riesgo tanto para la población como para el medio ambiente. Por ello, el conductor fue propuesto para sanción por diversas infracciones administrativas relacionadas con el traslado y almacenamiento de combustible en espacio público.

En una operación paralela desarrollada en la zona limítrofe de Adra, los agentes intervinieron más de 10.000 litros de combustible que se encontraban almacenados en un lugar destinado, presuntamente, al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad. También localizaron cuatro semirrígidas con sus respectivos motores.

Según explicó la Guardia Civil, el combustible se recogía de forma fraccionada en estaciones de servicio y se transportaba en vehículos no autorizados hasta puntos de almacenamiento clandestinos. Esta práctica se vincula con redes delictivas organizadas que operan en el litoral andaluz.

Los investigadores consideran que ninguno de los implicados en las distintas fases del proceso --desde la recogida del combustible hasta su traslado y distribución final-- puede alegar desconocimiento sobre el destino de la gasolina, cuyo fin último sería abastecer a embarcaciones empleadas por mafias dedicadas al tráfico de personas, al narcotráfico y a otras actividades ilícitas.