Líder del PSOE de Almería apela al "liderazgo" juvenil para "dejar atrás" la "desigualdad y recortes" de Juanma Moreno

Comité provincial de Juventudes Socialistas de Almería, en Alhama de Almería. - PSOE DE ALMERÍA

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha clausurado este domingo en Alhama de Almería el comité provincial de Juventudes Socialistas, organización que ha reivindicado como "pieza imprescindible" del PSOE, "no sólo como cantera, sino como presente", a la vez que ha apelado a "su liderazgo y compromiso para dejar atrás la etapa de (Juanma) Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía, que si por algo se ha caracterizado ha sido por los recortes, la desigualdad y el abandono de los jóvenes", ha manifestado.

Así lo ha señalado José María Martín durante su intervención en esta cita en la que, según ha informado el PSOE en una nota, ha agradecido el trabajo y el compromiso de las Juventudes Socialistas de la provincia, y ha subrayado que "el socialismo siempre ha mirado al futuro", que "se ha construido, en gran medida, desde la juventud y desde su capacidad para detectar nuevos retos y nuevas realidades".

El dirigente socialista ha advertido de que "estamos viviendo un momento complejo, marcado por discursos que han tratado de alejar a los jóvenes de la política", y ha situado a las Juventudes Socialistas como "la mejor respuesta a la resignación".

"Frente al odio, tolerancia, respeto e igualdad", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado la necesidad, a su juicio, de la "renovación ideológica" y de nuevas propuestas impulsadas desde la juventud.

José María Martín ha asegurado que "cuando gobierna el PSOE siempre mejora la vida de los jóvenes", a la vez que ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero ha impulsado "más medidas que nunca" dirigidas a este colectivo.

Así, ha destacado que "se ha reforzado el sistema de becas, aumentando su cuantía y el número de beneficiarios, para que estudiar no dependa del código postal ni de la cuenta corriente", y ha remarcado que la reforma laboral "ha reducido la temporalidad y ha dado estabilidad a miles de jóvenes".

"Hoy hay más jóvenes con contratos indefinidos, con derechos y con expectativas de futuro, y eso no es casualidad, es fruto de las políticas que está llevando a cabo un gobierno de progreso", ha afirmado.

El secretario general del PSOE de Almería también se ha referido a las medidas que se están aprobando para abordar el problema de la vivienda, y ha valorado que el Gobierno de España ha puesto en marcha el bono joven de alquiler, "ha limitado los precios en zonas tensionadas y ha apostado por un parque público de vivienda".

Frente a este modelo, Martín ha criticado la gestión del Gobierno andaluz del PP-A de Juanma Moreno, del que ha dicho que "no ha estado a la altura", y lo ha ejemplificado en la "falta de políticas de vivienda" y el "desprecio" a las universidades públicas, "tal y como ocurre con la Universidad de Almería, que es la que menos fondos recibe por estudiante de toda Andalucía", según ha denunciado.

De la misma manera, ha puesto el foco en la situación a la que ha llevado el PP a la Formación Profesional con la "falta de plazas públicas", que ha obligado a muchas familias "a recurrir a la privada, endeudarse o a que sus hijos renuncien a los estudios".

Todo ello, ha añadido, pese a que Andalucía ha recibido "más recursos que nunca del Gobierno de España, con 54.000 millones de euros más que en la etapa del PP de Mariano Rajoy".

El dirigente provincial socialista se ha preguntado "a dónde ha ido a parar todo ese dinero extra que no se ha invertido ni en la educación, ni en la dependencia ni en la sanidad pública, que están sufriendo un desmantelamiento sin precedentes", y ha criticado la "pretensión", por parte de la Junta, de "cerrar en falso" lo ocurrido con los fallos en los cribados de cáncer de mama, del que ha señalado que es "el ejemplo más claro de la "gestión falsa e inútil" de Moreno al frente del Gobierno andaluz.

"NI UN PASO ATRÁS" EN IGUALDAD

En el tramo final de su intervención, José María Martín ha reivindicado el feminismo como "una seña de identidad" del PSOE, y ha asegurado que el partido "no va a dar ni un paso atrás" en la defensa de la igualdad.

En este punto, ha afirmado que "el compromiso feminista es absoluto", subrayando la importancia de actuar con "firmeza, transparencia y tolerancia cero ante cualquier forma de abuso o comportamiento machista", y ha destacado el papel de Juventudes Socialistas en la aprobación de su reglamento de prevención y actuación frente al acoso.

El secretario general de los socialistas almerienses ha concluido apelando al protagonismo de la juventud en el proyecto socialista, y ha animado a las Juventudes del partido a "no conformarse con ser espectadoras".

"Cuestionad, proponed, organizad y movilizad; este partido es vuestro y su futuro también", ha trasladado a los jóvenes socialistas José María Martín antes de cerrar el comité provincial señalando que, "cuando la juventud avanza, avanza la sociedad, y ahí siempre ha estado el Partido Socialista".

'SIN MIEDO'

Por su parte, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Almería, Victoria Cruz, ha intervenido para reivindicar el lema del comité provincial, 'Sin miedo', en un contexto "marcado por la indignación social ante los casos de abuso y acoso conocidos en las últimas semanas".

Cruz ha defendido que "el PSOE es mucho más que personas concretas", y en esa línea ha remarcado que se trata de "un partido con 146 años de historia que ha impulsado los grandes avances sociales, generacionales y económicos de este país".

Frente a quienes "tratan de equiparar a todas las formaciones políticas", ha aseverado que "no todos los partidos son iguales", subrayando que "la diferencia real está en cómo se actúa cuando aparece un caso de corrupción".

En este sentido, ha recalcado que el PSOE ha aplicado "tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con sus valores, actuando de manera inmediata por higiene democrática", mientras que ha reprochado al Partido Popular su "estrategia de esconder, proteger y premiar a quienes están bajo sospecha".

"Juventudes Socialistas de Almería lo tenemos claro: fuera acosadores y corruptos de nuestras siglas", ha afirmado, y ha defendido que "limpiar las instituciones es una obligación política y ética para proteger la democracia".

Victoria Cruz también ha cargado contra la gestión del Gobierno andaluz del PP, al que ha acusado de "hipotecar el futuro de Andalucía y de Almería" y de convertir la Junta en "una máquina de demolición de derechos".

Finalmente, ha llamado a la movilización de la militancia juvenil ante las próximas elecciones autonómicas, y ha señalado al PSOE y a su secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero, como "la garantía para recuperar la sanidad, la educación, la dependencia y la dignidad de nuestras instituciones", animando a "explicar en cada pueblo, en cada reunión y en cada universidad que el cambio es posible".