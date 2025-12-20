Lleno en el Teatro Apolo de Almería con el espectáculo benéfico 'Una noche musical en los 80's' de la Orquesta Alborán

El espectáculo benéfico 'Una noche musical en los 80's' de la Orquesta Alborán en el Teatro Apolo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo vivió en la noche del viernes una "velada mágica" en la que la música y la solidaridad se fundieron para ofrecer al público un "espectáculo inolvidable". El musical 'Una noche musical en los 80's', interpretado por la Orquesta Alborán, llenó por completo el aforo y ofreció "una experiencia artística cargada de emoción, energía y compromiso social".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la función, que formó parte de la programación cultural navideña del Ayuntamiento de Almería, y promovida por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, se presentó a beneficio de la Asociación Argar, en apoyo a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

En concreto, la recaudación íntegra contribuirá a los proyectos y servicios que esta entidad desarrolla en la provincia, "subrayando la importancia de unir ocio y altruismo en estas fechas tan señaladas".

Así, el musical transportó al público a la década de los ochenta, mezclando "con maestría" grandes éxitos de esa época con temas emblemáticos del teatro musical actual. La historia, "emocionante y muy bien hilvanada", giró en torno a tres jóvenes artistas que persiguen sus sueños en un mundo escénico lleno de retos, amistad y grandes emociones, e invitó a la audiencia a revivir la nostalgia de una época dorada de la música. El guión original, dirección teatral, dirección musical y arreglos han sido a cargo de José Alonso Sánchez Marín.

En concreto, la Orquesta Alborán brilló sobre el escenario "con un planteamiento musical impecable, respaldada por un grupo de instrumentistas de alto nivel y la destacada presencia vocal de tres jóvenes intérpretes que conquistaron al público con su calidad, carisma y afinación vocal". La mezcla de voces y sonidos tuvo "un impacto muy positivo entre los asistentes, quienes agradecieron tanto la excelencia artística como la causa solidaria que representaba el espectáculo".

De esta forma, el musical contó con una puesta en escena "cuidada" y una dirección musical que supo conjugar "ritmo, sentimiento y teatralidad", haciendo de esta producción "una de las citas más destacadas de la agenda cultural de estas fiestas".

Más allá del brillo escénico, toda la recaudación se destinará a la Asociación Argar, que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, una "muestra colectiva de apoyo y esperanza".