López Miras cree que "no va a haber Alta Velocidad" entre Almería y Murcia en 2026 ante las continuas "demoras"

ALMERÍA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este miércoles su convicción de que las obras para enlazar a través del tren de Alta Velocidad la Región de Murcia con Andalucía a través de Almería no estarán finalizadas en 2026 debido a que hay un "retraso más que palmario" en una actuación que "no admite más demoras".

"En 2026, lamentablemente, no va a haber Alta Velocidad que conecte región de Murcia con Almería, y no la va a haber porque a mí me dieron una fecha concreta para la llegada de la Alta Velocidad a la Región de Murcia en agosto de 2018 y por aquí vamos", ha comparado el presidente murciano ante los medios antes de mantener una reunión con empresarios de Almería y miembros del Ejecutivo andaluz.

Para el líder del Ejecutivo regional, la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo es "esencial", pero, sin embargo, solo en la línea con Almería y Murcia aún hay "tres trazados" con "problemas", ya sean en el proyecto de Totana, en el proyecto de integración del tren en Lorca, donde "ni siquiera está licitado ni hay expectativas de que se licite"; y en la conexión Pulpí-Lorca.

Con ello, López Miras ha afirmado que "cada día que pasa, cada mes que pasa, están perdiendo oportunidades los almerienses, los andaluces, los murcianos y el conjunto de los españoles" al carecer de este medio de transporte. "No puede ser que desde hace 30 años hay alta velocidad que conecta ciudades en España y que no se hayan conectado dos territorios tan importantes como son Región de Murcia con Almería", ha afeado.

De la misma manera, el presidente de la Región de Murcia ve "inadmisible" el "retraso conjunto del Corredor Mediterráneo", puesto que "se debe conectar ya por ferrocarril Algeciras con la frontera de España con Francia, que debe pasar por Granada, Cartagena y el conjunto de la Región".

En la misma línea se ha expresado la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, quien ha abogado por defender mediante "actuaciones conjuntas" la llegada de la Alta Velocidad "con la mayor celeridad posible" para que ni Almería ni Murcia estén "en desventaja con respecto a otros territorios" puesto que ambas regiones "quieren ser cada vez más competitivas".

Los empresarios han expresado también la necesidad del AVE "sí o sí", para lo que "todos los tramos del AVE de Murcia deben estar terminados". "Tenemos dos tramos importantísimos con problemas, el de Lorca y el que une Pulpí con Lorca, que están completamente parados", ha trasladado el líder de la plataforma Objetivo Almería AVE y presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, quien no se ha mostrado dispuesto a admitir otra fecha distinta a 2026 para el fin de obras.

De otro lado, López Miras ha expresado también su preocupación por la financiación autonómica al considerar que los murcianos y los andaluces "reciben cada año menos" aportaciones para hacer frente al coste de la sanidad, la educación y el resto de políticas sociales, y se ha puesto a disposición de los empresarios ante su capacidad para "generar oportunidades y puestos de trabajo".