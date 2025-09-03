Lubrín (Almería) pedirá ser declarada zona catastrófica tras los incendios en los parajes de El Marchalico y Las Moletas

LUBRÍN (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lubrín (Almería) ha anunciado que, debido a los incendios ocurridos en los parajes de El Marchalico y Las Moletas, solicitará tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central, a través de los cauces pertinentes, que se declare al municipio como zona gravemente afectada o catastrófica, con el fin de atender en la medida de lo posible las necesidades derivadas de estos sucesos.

Asimismo, el Consistorio ha informado, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, que habilitará una ventanilla específica en las oficinas municipales durante los meses de septiembre y octubre. El objetivo es que todas aquellas personas que hayan sufrido daños materiales de cualquier índole (en inmuebles, explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas, etcétera) puedan presentar una instancia general acompañada de una valoración de los perjuicios sufridos.

Cabe recordar que el pasado 21 de agosto se registró el segundo incendio en el municipio, concretamente en el entorno de la Sierra de la Atalaya, afectando a un total de 1.116 hectáreas. Este siniestro se suma al primero, ocurrido en la misma zona el pasado mes de julio.