Lubrín (Almería) plantea acoger a menores de Ceuta en un centro municipal con plazas disponibles como medida de apoyo

Archivo - Vista panorámica del municipio de Lubrín (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LUBRÍN (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lubrín (Almería), Domingo Ramos (PSOE), ha planteado la posibilidad de que el centro de titularidad municipal destinado a menores migrantes pueda acoger a 15 o 20 jóvenes como medida de apoyo ante la situación de Ceuta, al considerar que las instalaciones están actualmente "infrautilizadas", si bien ha aclarado que las competencias para autorizar la llegada de nuevos menores corresponden a la Junta de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, Ramos ha explicado que la iniciativa surgió a raíz de una publicación que realizó en 'Facebook' ante la situación de Ceuta, en la que defendió que el respaldo debe traducirse en medidas concretas. "Está muy bien manifestarse, pero vamos a apoyar con cuestiones reales", ha subrayado. El planteamiento, según ha precisado, no ha sido trasladado formalmente a la Junta.

En cuanto al centro, ha precisado que es propiedad del Ayuntamiento de Lubrín y que en 2018 la corporación municipal decidió destinarlo a un "operativo de emergencia" para atender a menores migrantes. El inmueble, ubicado en El Pocico y que hasta entonces funcionaba como granja escuela, llegó a albergar entre 50 y 60 niños.

Tras aquella primera etapa como centro de emergencia, el inmueble pasó a funcionar como centro de inserción sociolaboral y actualmente está alquilado por el Ayuntamiento a una empresa que se encarga de su gestión.

En las instalaciones permanecen unos 20 menores, frente a los entre 50 y 60 que llegó a acoger. El edificio cuenta con 20 habitaciones equipadas con literas y, según ha explicado Ramos, podría albergar a 40 menores con dos ocupantes por habitación.