Maíllo ve una "indecencia" que el PP se manifieste en Madrid por la corrupción ajena: "En Almería mira para otro lado"

El coordinador general de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este lunes como "bochornoso episodio" el relevo que se acomete en esta jornada en la Diputación de Almería tras la crisis del caso Mascarillas.

Ha calificado de "indecencia" que este domingo el Partido Popular se concentrara en Madrid en rechazo por la situación política de España tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García cuando "los mismos han tapado y han mirado para otro lado en este caso de corrupción".

Ha reflexionado así sobre la crisis ocasionada en el PP de Almería y en la Corporación Provincial, que ha llevado a buscar un relevo para Javier Aureliano García tras su dimisión a raíz de su detención en un caso de cobro de comisiones en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid.

En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales como alternativa a su fallida presencia en Almería por problemas técnicos en los vuelos matinales en la conexión desde Sevilla, ha considerado que el relevo de Javier Aureliano García por José Antonio García Alcaína en la Diputación supone "un ejemplo de cómo las corrupciones del Partido Popular afectan a las instituciones".

"Almería se levanta abochornada, igual que el resto de Andalucía y de España", ha proclamado el líder de IU en este sentido, quien ha recordado que "nos hemos personado como acusación particular" con el deseo de que "se clarifique todo este conjunto de amaños, dinero negro, y de hasta armas".

Tras sostener Maíllo que "la corrupción no tiene adjetivos", ha defendido "un mensaje de confianza desde la izquierda" para tomar medidas "no solo contra los corruptos, sino también contra los corruptores", ya que ha abogado por "atajar un elemento transversal en demasiados casos de corrupción".

Quien será cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026 por parte de una coalición integrada por IU Andalucía, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz ha esgrimido el argumento de que "no solo hablamos de corrupción en el Partido Popular de Almería", por cuanto ha recordado "los troceamientos de contrato en el sector público del Servicio Andaluz de Salud y en la sanidad pública andaluza para evitar el control de las intervenciones".

Ha aludido de esta forma Maíllo a las diligencias previas que se siguen en sendos Juzgados de Instrucción de Cádiz y Sevilla por el fraccionamiento de contratos y la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) una vez derogada la normativa estatal que la posibilitaba en desarrollo a su vez de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).