La manipulación de una bombona de butano, posible origen del incendio intencionado en Roquetas de Mar (Almería)

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El varón de 56 años que se encuentra hospitalizado con heridas graves tras la explosión y posterior incendio de su vivienda en Roquetas de Mar (Almería) habría manipulado una bombona de gas butano situada en el salón de forma intencionada para acabar con su vida y la de su pareja, según los primeros indicios.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que, conforme a los datos preliminares, el hombre habría hecho uso de una bombona de butano situada bajo una mesa y de un mechero para provocar una deflagración en el momento en el que su pareja accedía al piso, situado en una tercera planta de un bloque en la zona de Cortijos de Marín.

Las pesquisas apuntan, por el momento y a la espera de una investigación más exhaustiva, a un intento de homicidio en el marco de la violencia de género en el que el varón se habría propuesto acabar también con su propia vida, según han trasladado desde Guardia Civil y Subdelegación de Gobierno.

La mujer pudo escapar de la vivienda en el momento de los hechos aunque no sin sufrir algunas quemaduras leves en las piernas a causa de la explosión, de modo que tras ser atendida por los servicios sanitarios en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) ha sido dada de alta.

El supuesto autor de la explosión fue encontrado por los agentes de la Guardia Civil que acudieron a la zona, pasadas las 22,00 horas, y se afanaron en primer lugar a desalojar el edificio.

El hombre, que fue trasladado por el 061 al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital, mostraba quemaduras graves en el cuerpo. La primera inspección realizada en la vivienda, hasta la que también se desplazaron dos indicativos de Policía Local, reveló un "escape de gas" así como la presencia de una bombona en el salón de la casa.

La gran llamarada ocasionada por el incendio posterior a la explosión generada en la vivienda era visible desde la calle, lo que obligó a desalojar por completo a los vecinos del inmueble, para quienes se solicitó asistencia médica de manera preventiva. Tres dotaciones de bomberos participaron en la extinción del fuego.

UNA INVESTIGACIÓN AÚN INDICIARIA

En declaraciones a los medios de comunicación, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a un posible caso de violencia de género en el que, afortunadamente, la mujer solo quedó herida con carácter leve, por lo que ya ha recibido el alta hospitalaria.

"Se está investigando, se está estudiando, insisto, hay que tener toda la cautela y evidentemente tener toda la precaución", ha apuntado Martín, quien no ha podido precisar, por el momento, si el varón o la mujer, también de 56, se encuentran en el sistema Viogén.

Según ha informado el 112 en un comunicado, los vecinos dieron la voz de alerta a este teléfono de emergencias pasadas las 22,00 horas para informar de un fuego declarado en un piso de la tercera planta de la calle Géminis del municipio roquetero.

Según los testimonios aportados, en el interior de la vivienda se encontraban dos personas que necesitaban asistencia médica. Además, los alertantes notificaron que habían escuchado explosiones en el inmueble.

Rápidamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que trasladó al lugar una UVI móvil y un equipo médico. Desde Bomberos han informado de que el incendio ha causado daños en las ventanas y muebles de la vivienda.

INTEGRACIÓN EN VIOGÉN

De otro lado, el subdelegado de Gobierno ha mostrado "mano tendida" al Ayuntamiento de Roquetas de Mar como "segundo municipio más poblado" de la provincia para que se integre en la red de municipios que conforman el sistema Viogén, ya que esto "supone una mejora sustancia en la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tras este caso que se investiga y el que tuvo lugar el pasado sábado, en el que un hombre intentó acabar con la vida de su pareja en Cortijos de Marín al herirla en el cuello con un cuchillo, el subdelegado ha invitado de nuevo al Consistorio roquetero a firmar el convenio para reforzar la lucha contra la violencia machista.

"La voluntad del Gobierno y la mía personal, como subdelegado, ha sido desde el primer momento que Roquetas se integre", ha añadido Martín, quien ha recordado que otros municipios muchos más pequeños como Abla --con apenas 1.300 habitantes-- forman parte de este sistema. "Estamos en plena predisposición para que el segundo municipio más poblado de nuestra provincia se integre y firme el convenio", ha insistido.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.