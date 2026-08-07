María del Carmen Ruiz toma posesión como nueva concejal del PP en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería)

María del Carmen Ruiz durante la toma de posesión de su acta como concejal del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

María del Carmen Ruiz ha tomado posesión de su acta como concejal del PP y se ha incorporado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) durante la sesión plenaria ordinaria celebrada este viernes, en la que ha jurado su cargo.

La toma de posesión se produce después de que Francisco Góngora renunciara a la Alcaldía y a su acta de concejal para asumir la Delegación del Gobierno andaluz en Almería, tras lo que Julia Ibáñez fue elegida alcaldesa el pasado 31 de julio con 15 de los 24 votos emitidos en un pleno extraordinario.

Según informa el Ayuntamiento de El Ejido en una nota, la regidora le ha trasladado su "felicitación y enhorabuena" y ha destacado "su compromiso, determinación, capacidad, que irán acompañados de todo el apoyo de los miembros del equipo de Gobierno".

Por su parte, la nueva edil ha manifestado que accede "a la nueva responsabilidad con enorme ilusión y muchas ganas de trabajar por El Ejido y por los ejidenses".

Ruiz es natural de San Agustín, núcleo en el que reside y al que está muy vinculada. Cursó el ciclo formativo de Administración y Finanzas y, desde que finalizó sus estudios, se dedica a la Administración en el sector privado.

El Consistorio ha señalado, además, que Ruiz es una persona "muy activa en el trabajo en beneficio del municipio" y que colabora y contribuye al desarrollo de actividades e iniciativas en San Agustín.