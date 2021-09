Marín (Cs): "Si a Casado o García Egea les interesan elecciones que hablen con Sánchez y las convoquen a nivel nacional"

ALMERÍA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha advertido este viernes de que el líder del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y él tienen "muy claro" que no habrá adelanto electoral y ha lanzado un mensaje a Génova para que les "dejen trabajar tranquilos".

"Si Pablo Casado o a Teodoro García Egea o a cualquier otro les interesa unas elecciones, que hablen con Pedro Sánchez, las convoquen a nivel nacional y nos dejen trabajar tranquilos porque no les pedimos que nos ayuden, pero sí que nos dejen trabajar", ha dicho.

A preguntas de los periodistas en Almería, Marín ha hecho alusión en hasta dos ocasiones a los "intereses" de los que abogan por no agotar la legislatura, incluido Vox en Andalucía "donde cada vez están perdiendo más apoyos", además de criticar las supuestas injerencias de la cúpula del PP pese a "que ya bastante tienen allí".

"No sé qué empeño tienen algunos cuando no se puede decir más claro; Juanma y yo tenemos claro que no va a haber elecciones hasta que concluya la legislatura y en Madrid y en Nueva York que digan lo que les dé la gana", ha respondido para defender que la coalición PP-Cs "estamos haciendo las cosas muy bien en Andalucía" y que "los andaluces están muy contentos con el Gobierno que tienen".

Marín ha pedido que "dejen encapsulado" a un Gobierno andaluz "que está consiguiendo" que la región "salga de la lacra del desempleo y de la corrupción" y se ha preguntado si alguien podría explicar "cuál es el motivo" para pedir ese adelanto.

"No hay ni un solo caso de corrupción desde que PP y Cs llegamos al Gobierno, Andalucía crece económicamente por encima de la media nacional, damos ayudas a ayuntamientos y empresas que nadie, invertimos más de siete y cinco por ciento del PIB en Sanidad y Educación, sectores donde trabajan hoy más personas que nunca, y damos más ayudas en el ámbito social y empresarial que nunca", ha subrayado.

Marín ha concluido destacando que el compromiso es con "una legislatura de cuatro años" y que es lo que va pasar con la coalición PP-Cs. "No habrá elecciones hasta otono-invierno de 2022, que es como toca", ha apuntillado.