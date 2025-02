Martín Berasategui recibe el Premio 'Vestial 2025' en Almería y destaca la "cultura del esfuerzo" en la gastronomía

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El chef tres estrellas Michelin, Martín Berasategui, ha recibido el Premio 'Vestial 2025' en el II Congreso Internacional de Gastronomía Verde, celebrado este lunes en el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, en El Toyo (Almería), donde ha destacado la importancia del trabajo y la pasión como pilares fundamentales de la cocina.

"Muchísimas gracias, no me lo esperaba. Voy a hacer pronto 50 años en la profesión, en septiembre, y el 27 de abril cumplo 65 años", ha asegurado Berasategui, quien ha recordado sus inicios en la gastronomía en una época en la que "no había escuelas ni universidades", pero sí "una cultura del esfuerzo bien marcada".

En declaraciones ante los medios, el chef ha rememorado sus raíces, vinculadas al Mercado de la Brecha y al Bodegón Alejandro, una casa popular de comidas en la Parte Vieja de San Sebastián, y ha asegurado que "todos los sueños se pueden cumplir".

Berasategui ha elogiado la labor de Almería en el ámbito gastronómico y ha reconocido el sacrificio de quienes han trabajado para que los cocineros puedan recibir "aplausos increíbles". "Una parte súper importante de esos aplausos que recibimos es vuestro, ¿qué sería de este país, de Europa y del mundo sin Almería?", ha señalado.

El cocinero ha animado a los profesionales del sector a seguir con entusiasmo su camino y ha destacado la fuerza del talento local. "Si hay garrote aquí, todavía hay triple garrote. Me voy con las pilas supercargadas y encima el premio lo recibo de vosotros y estoy con los míos, que son los más grandes entre los grandes".

Asimismo, el ganador de tres estrellas Michelin ha mostrado su cariño y admiración por Almería, donde ha asegurado que el futuro del sector en la región es prometedor. "Que haya mucho garrote para muchos años y que sigamos viendo Almería todavía mucho mejor. No tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, porque lo mejor está por ver en Almería", ha añadido.

'VESTIAL 2025' REÚNE EN ALMERÍA A LOS GRANDES NOMBRES DE LA GASTRONOMÍA VERDE

El II Congreso Internacional de Gastronomía Verde, 'Vestial 2025', ha reunido a grandes cocineros de vegetales, empresas agroalimentarias y expertos del sector hortofrutícola con el objetivo de "colocar a las frutas y verduras en el lugar que le corresponden", según ha indicado el Consistorio en una nota.

El director del congreso, David Baños, ha dado la bienvenida a congresistas y asistentes en su presentación. Además de agradecer a los patrocinadores, empresas, chefs y autoridades su implicación en el Congreso, ha resaltado la importancia de una alimentación basada en productos naturales.

En este sentido, ha destacado un estudio de la Universidad de Michigan "que demuestra que el consumo de frutas y verduras alarga el tiempo de vida, mientras que los ultraprocesados lo acortan", y ha subrayado la necesidad de "fomentar hábitos más saludables".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha mostrado "orgullosa" de acoger en la ciudad de Almería a congresistas, ponentes y chefs llegados desde todas partes del mundo "para disfrutar de un evento que ha conseguido reunir en el plato las tres claves de futuro en la alimentación: sabor, salud y sostenibilidad".

"Somos una tierra que es referencia mundial del éxito que supone ese modelo Almería de alianza entre la calidad y el talento, y como siempre, estamos dispuestos a enseñar, a compartir y a seguir creciendo", ha declarado la alcaldesa, quien ha sostenido que "en la actualidad, la gastronomía es uno de los principales factores de decisión a la hora de elegir destino turístico".

ENLACE ENTRE AGRICULTURA Y CONSUMIDORES

La eurodiputada Carmen Crespo ha transmitido un mensaje a los chefs para que "hagan llegar a sus clientes, a los consumidores, las bondades de nuestros productos y habléis del compromiso que tiene el sector agrario con lo verde, con el agua y una huella hídrica 20 veces menor que la media española".

"Sois el enlace de la agricultura con el consumidor", ha remarcado quien fuera consejera de Agricultura durante la primera edición de 'Vestial'.

Las intervenciones oficiales las ha cerrado la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien ha destacado que "nuestra provincia es la primera productora de frutas y hortalizas de España, con una producción anual de 3,5 millones de toneladas, una cifra que nos convierte en huerta de España y Europa".

"Me gustaría darles un dato para que se hagan una idea de importancia de este sector en la provincia de Almería. Los valores de exportación obtenidos en la campaña 2023-2024 han sido de 2.306.000 toneladas de frutas y hortalizas procedentes de Almería, lo que supone una subida del 2,1 por ciento con respecto al año anterior", ha destacado Martín.

Asimismo, ha subrayado que "el valor económico total ha sido de 3.368 millones de euros". "Solo con estas cifras pueden comprender mejor cómo en la provincia de Almería cuidamos y mimamos nuestras frutas y hortalizas, y por qué este Congreso tiene su lugar aquí", ha añadido la delegada.

CHEFS Y EMPRESAS EN 'VESTIAL 2025'

Chefs como Rodrigo de la Calle, del restaurante calificado como el mejor de los restaurantes de vegetales del mundo, y otros "estrellas" Michelin como Dani García, Eddie Shepherd, de Manchester, o Xavier Pellicer, estarán presentes en el Congreso para mostrar sus creaciones.

También participarán Tony García y su Espacio Gastronómico, Yornie Van Dijk y Jonas Haegeman, todos ellos calificados con cinco rábanos por la prestigiosa guía verde, que reconoce la excelencia en la cocina vegetal. Junto a ellos estará el creador de dicha guía, Frank Fol, que un año más se ha sumado a la aventura de 'Vestial'.

El congreso cuenta con la presencia de empresas como Única Group, Bollo Natural Fruit, Trops, Biosabor, Landaluz, Vicasol, Sakata, Agrocolor, HogarHotel, CASI, La Palma, Conde de Benalúa, Rijk Zwaan, Agroponiente, Strepitosa, Truffles, Freshuelva, HalcónViajes y Coexphal-Aproa-Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

Además, participan Estrella Levante, Primaflor, Anove, 5 al Día, Vegavilanos, La Risca Colorá, Innova, Ashal, Vellsam y Hyundai, además de los patrocinadores Gusto del Sur, Cajamar y el Ayuntamiento de Almería.