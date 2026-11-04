Martín (PSOE) valora las inversiones "históricas" en el AVE y la A-7 en Almería de la mano de Óscar Puente

El secretario general del PSOE de Almería y candidato al Senado, José María Martín. - PSOE

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Almería al Senado, José María Martín, ha valorado este miércoles las inversiones "históricas" que en materia de infraestructuras se han realizado de la mano del exministro Óscar Puente en la provincia de Almería para establecer la conexión mediante la Alta Velocidad así como en la A-7.

"Óscar Puente ha sido un gran ministro", ha defendido Martín en unas declaraciones remitidas a los medios, para quien las actuaciones articuladas a través del Ministerio de Transportes son "constatables", ya que la Alta Velocidad está "a más del 90 por ciento de ejecución ya en todo el trayecto".

Asimismo, ha incidido en la ejecución del nudo de la A-7 con la A-92 en Viator como otra de las actuaciones para la mejora de las comunicaciones en carretera. "Sin duda, las inversiones que han venido durante este tiempo han sido históricas", ha subrayado.

Para el candidato, la acción del Ejecutivo en estos últimos años "ha revertido la tendencia que teníamos con el PP", que en Almería dejó "túneles tapiados". "El gobierno de Pedro Sánchez con Óscar Puente como ministro, sin duda, ha sido un gran revulsivo para nuestra provincia", ha insistido.

Con ello, ha valorado la dimisión de Puente, con la que demuestra que "todos los políticos no somos iguales". "Ha retratado al Partido Popular frente a actitudes como las de Mazón, que tras el desastre de la DANA de Valencia se negó a dimitir", ha comparado.