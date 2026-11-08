Más de 1.500 almerienses convierten las '6 Horas Solidarias Non Stop' en una gran marea de solidaridad

'6 Horas Solidarias Non Stop' De La Fundación Jesús Peregrín. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 almerienses han participado este domingo en la séptima edición de las '6 Horas Solidarias Non Stop' de la Fundación Jesús Peregrín, una convocatoria que ha transformado el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas en un espacio de convivencia, deporte y compromiso con quienes más lo necesitan.

A sus cien años, cortando la cinta, estaba el gran Jesús Peregrín. Desde las 9,00 hasta las 15,00 horas, personas de todas las edades se han sumado a esta iniciativa, participando de manera individual, en familia, con amigos e incluso acompañadas de sus mascotas.

Una respuesta ciudadana que confirma el respaldo de los almerienses a una prueba que ha convertido la actividad física en una forma directa de cooperación internacional. El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha destacado la respuesta de la ciudadanía y el valor de una convocatoria que aúna actividad física y compromiso social.

"Almería ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria y comprometida. Es emocionante ver cómo personas de todas las edades comparten una mañana de deporte sabiendo que cada paso cuenta y que, entre todos, podemos ayudar a mejorar la vida de niños y niñas que atraviesan situaciones muy difíciles".

También ha asistido la diputada de Deportes y Juventud, María Luisa Cruz, que ha expresado "el apoyo de la Diputación con una persona, Jesús Peregrín, que siempre se ha entregado a los demás, en un día a día y a través de la fundación, con proyectos solidarios en aquellas partes del mundo que más lo necesitan".

En la salida también estaban Ignacio López, vicario general de la Diócesis de Almería, y Rocío Sánchez, directora de Marketing del Centro Comercial Torrecárdenas.

La jornada se ha desarrollado sobre un circuito de 1,5 kilómetros, con un formato abierto y no competitivo que permite a cada participante adaptar el recorrido a sus posibilidades. Correr, caminar, completar una vuelta o permanecer durante buena parte de las seis horas: todas las formas de participación han tenido el mismo valor.

Los inscritos han podido incorporarse al circuito, descansar y regresar tantas veces como han querido, haciendo de la prueba una experiencia accesible para todos.

Uno de los elementos que vincula directamente el esfuerzo de los participantes con la ayuda solidaria es la colaboración del Centro Comercial Torrecárdenas, que donará un euro por cada vuelta completada.

La recaudación se destinará a apoyar a los niños y niñas afectados por los terremotos de Venezuela y Colombia, con especial atención a los proyectos de los Misioneros Salesianos y a la Casa Bosconia, en la ciudad colombiana de Buenaventura.

Jesús Peregrín, presidente de la fundación que lleva su nombre, ha agradecido la implicación de los almerienses y el respaldo de las instituciones, empresas y entidades colaboradoras.

"Cada paso que se ha dado hoy lleva consigo un mensaje de esperanza para quienes lo han perdido todo. Nuestra ilusión es que esta solidaridad llegue hasta Colombia y Venezuela y ayude a los niños y niñas que están sufriendo las consecuencias de los terremotos. Ver a tantos almerienses unidos por esta causa es la mejor recompensa y nos anima a seguir trabajando".

La séptima edición ha contado también con animación y talleres infantiles, además de iniciativas para fomentar la participación de los centros educativos, con un reconocimiento especial para el colegio que ha conseguido reunir a más participantes.

Una programación pensada para que la solidaridad se viviera como una experiencia compartida y para acercar a los más pequeños los valores de la cooperación y la ayuda a los demás.

Con esta nueva convocatoria, la Fundación Jesús Peregrín vuelve a movilizar a la sociedad almeriense en torno a una causa internacional, demostrando que el deporte puede ser mucho más que una actividad física: una herramienta para unir a las personas y contribuir a cambiar realidades.