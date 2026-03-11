Más de 200 cofrades aprenderán RCP y a usar desfibriladores ante posibles emergencias en la Semana Santa de Almería

Presentación de la iniciativa '061 Semana Santa cardioasegurada Almería'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado una iniciativa para reforzar la seguridad sanitaria durante la Semana Santa mediante formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y la dotación de desfibriladores a las hermandades de la ciudad. Esta acción permitirá que más de 200 miembros de hermandades y cofradías aprendan a actuar ante posibles emergencias durante las procesiones.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Almería Ciudad Cardioasegurada', una estrategia del Ayuntamiento de Almería que se extiende ahora a la celebración de la Semana Santa y que cuenta con la participación de la Junta de Andalucía, profesionales sanitarios y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha subrayado "la importancia de seguir avanzando en iniciativas que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en espacios públicos y eventos multitudinarios como la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes de la ciudad y que cada año congrega a miles de personas en las calles de Almería".

El proyecto se sustenta en "dos pilares fundamentales". Por un lado, la formación, que permitirá a miembros de las hermandades adquirir conocimientos en reanimación cardiopulmonar y en el uso de desfibriladores.

Por otro, la dotación de desfibriladores que acompañarán a los pasos durante las estaciones de penitencia, prestados en su caso por la Delegación de Salud de la Junta , con el objetivo de "facilitar una intervención rápida" ante una posible parada cardiaca".

En el desarrollo de esta iniciativa colaborarán profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas y del servicio de emergencias 061 de Almería capital y provincia, cuya experiencia "resulta clave para garantizar una formación adecuada y eficaz".

La jornada formativa se celebrará el próximo sábado en las instalaciones de la Universidad de Almería (UAL) y contará con monitores sanitarios especializados y miembros de las hermandades de la ciudad, que recibirán formación teórico-práctica sobre cómo actuar ante una parada cardiaca y cómo aplicar correctamente las técnicas de RCP y el uso de desfibriladores.

El edil 'popular' ha señalado que con esta iniciativa el Ayuntamiento refuerza "su compromiso con la seguridad y la salud pública, avanzando hacia una ciudad cada vez más preparada para atender emergencias y garantizar que la Semana Santa de Almería continúe siendo, además de una celebración de fe, tradición y cultura, un entorno seguro para todos".

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha recordado que "la atención precoz ante una parada cardiorrespiratoria puede marcar la diferencia". "Iniciativas como esta permiten que cada vez más ciudadanos sepan cómo actuar en los primeros minutos, que son decisivos", ha asegurado.

Belmonte ha destacado también la colaboración institucional que ha hecho posible esta iniciativa y ha agradecido "la implicación del Ayuntamiento de Almería y el trabajo coordinado que venimos desarrollando para avanzar en una ciudad cada vez más cardioasegurada".

Asimismo, ha reconocido la participación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías "por su compromiso y sensibilidad para incorporar medidas que refuercen la seguridad sanitaria durante la Semana Santa".

El delegado territorial ha puesto además en valor el papel de los profesionales sanitarios que participan en el proyecto y ha señalado que "la experiencia del 061 y la colaboración de centros sanitarios como HLA Mediterráneo resultan fundamentales para garantizar una formación rigurosa y eficaz, que permita actuar con rapidez y seguridad ante cualquier emergencia".

UN "HITO HISTÓRICO" PARA LA SEMANA SANTA

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, ha señalado que "las hermandades representan a una parte muy importante y numerosa de la sociedad almeriense, especialmente en unas fechas en las que miles de personas acompañan a nazarenos, mantillas, penitentes o costaleros".

Soto ha afirmado que la agrupación está "profundamente sensibilizada" con garantizar una Semana Santa segura desde el punto de vista cardiaco y ha defendido que cualquier ciudadano que siga los desfiles pueda sentirse protegido y recibir una primera atención en caso de emergencia. Asimismo, ha recordado que los primeros minutos son "esenciales" ante un problema cardiaco.

La iniciativa movilizará a más de 200 participantes y contará con la implicación directa de más de 20 hermandades y cofradías en una jornada formativa cuyo aprendizaje "servirá para toda la vida" y puede "salvar vidas en cualquier momento".

Soto ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y el 061, así como la implicación de Javier García del Águila, a quien ha calificado como "figura clave" en el desarrollo de esta iniciativa, que ha definido como un "hito histórico" para la Semana Santa almeriense.

Por su parte, la responsable del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Almería, Mari Luz García, ha destacado que la participación de profesionales sanitarios "se materializará de forma voluntaria", y ha puesto en valor la colaboración de profesionales de Almería capital y de toda la provincia en esta jornada formativa.

José Miguel Garrido, técnico del Centro de Emergencias Sanitarias 061, ha explicado que "es la primera vez que se imparte una formación de este tipo a más de 200 alumnos", algo que será posible gracias a la implicación de 20 profesionales procedentes del ámbito público y privado, de distintos distritos sanitarios y hospitales de Almería.

Garrido ha señalado además que el objetivo es que esta iniciativa no se limite a la Semana Santa y que las hermandades y cofradías mantengan esta cultura de la prevención durante todo el año, que dispongan, si es posible, de su propio desfibrilador y que puedan actuar de forma autónoma hasta la llegada de los profesionales sanitarios.