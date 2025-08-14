Más de 7.450 litros de gasolina y cuatro embarcaciones incautadas en cinco operaciones contra el 'petaqueo' en Almería

Una de las intervenciones de la Guardia Civil contra el 'petaqueo' en la provincia de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reforzado la lucha integral contra el contrabando de combustible, conocido como 'petaqueo', con cinco actuaciones desarrolladas entre el 28 de julio y el 11 de agosto en Adra, Aguadulce, El Ejido, Garrucha y Vera (Almería), y que se han saldado con la incautación de más de 7.450 litros de gasolina, cuatro embarcaciones y la identificación de cuatro personas.

El plan combina actuaciones policiales, preventivas y de investigación con medidas administrativas para desmantelar la logística utilizada por las organizaciones criminales, e incluye la erradicación de construcciones ilegales en el litoral que se emplean como bases de apoyo al narcotráfico y al abastecimiento ilícito en alta mar, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.

En el marco de la estrategia de protección del dominio público marítimo-terrestre, la Comandancia de Almería ha reforzado la colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía-Oriental, así como con los ayuntamientos con litoral, para actuar de forma coordinada contra estas infraestructuras ilegales.

Estas edificaciones, algunas permanentes y en zonas de "difícil acceso", incluso dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, contravienen la Ley de Costas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ordenanzas municipales y otras normativas sobre residuos, habitabilidad y seguridad.

Además de su impacto sobre el dominio público y el medio ambiente, son empleadas para almacenar combustible, realizar labores mecánicas a embarcaciones y desarrollar actividades con "riesgo directo para personas y entorno".

La Guardia Civil, mediante el Servicio Marítimo Provincial, patrullas de Fiscal y Fronteras, Seguridad Ciudadana, Seprona, Servicio Aéreo y drones, ha intensificado la inspección en "zonas sensibles".

Tras recibir la comunicación de las actuaciones, las administraciones locales han iniciado expedientes para restituir la legalidad urbanística y han colaborado con los servicios de Costas en la denuncia de las construcciones ilegales.

CINCO OPERACIONES

En Adra, en alta mar y el pasado 28 de julio, el Servicio Marítimo Provincial, con apoyo de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de El Ejido, interceptó dos embarcaciones neumáticas que transportaban 236 garrafas con un total de 5.900 litros de gasolina. El combustible, destinado a funcionar como gasolineras flotantes, fue hallado en una de las mayores incautaciones de este tipo realizadas en aguas de Almería.

Ese mismo día, en el puerto deportivo de Aguadulce, agentes de la Pafif de El Ejido intervinieron una embarcación de fibra con un motor de 115 caballos que carecía de matrícula visible y presentaba manipulaciones en sus numeraciones originales. La embarcación, considerada "género prohibido", no contaba con documentación que acreditara su procedencia o registro.

"Este tipo de embarcaciones, por su ligereza y potencia, son habitualmente empleadas para el abastecimiento ilícito de combustible en alta mar y, en ocasiones, pueden llegar a ser sustraídas en puertos deportivos de la provincia", han apuntado desde la Comandancia, que realiza controles de ámbito fiscal y para el control fronterizo en dichos puertos.

En El Ejido, el 7 de agosto, durante un control preventivo, agentes aprehendieron 16 garrafas con un total de 400 litros de gasolina que eran transportadas en una furgoneta. El conductor, un varón de 25 años, no disponía de la documentación exigida por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) ni de la requerida en el marco del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

Se formuló la correspondiente infracción administrativa y se abrieron diligencias para determinar su posible relación con otros hechos delictivos y con la localización de la gasolinera de la que procedía el combustible.

En Garrucha, el 10 de agosto, un dispositivo de prevención próximo a una estación de servicio permitió localizar 750 litros de combustible distribuidos en 30 garrafas que un varón de 24 años cargaba en una furgoneta sin la autorización necesaria para transportar este tipo de mercancía peligrosa. Además, se realizaron inspecciones en la gasolinera para verificar el procedimiento seguido en la obtención de la gasolina.

En Vera, el 11 de agosto, un operativo del Servicio Marítimo Provincial interceptó una embarcación que navegaba frente a la costa del poniente con 16 garrafas que sumaban 400 litros de gasolina. En la actuación se identificó a sus cuatro tripulantes, varones de entre 30 y 40 años, y se actuó contra ellos por infracciones administrativas de contrabando.

La Guardia Civil recuerda que cualquier información sobre estas actividades puede comunicarse de forma confidencial a través de los formularios de colaboración de su web, la aplicación 'Alertcops' o el teléfono 062.