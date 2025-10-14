Más de medio centenar de asociaciones de Almería participan este sábado en El Toyo en el Encuentro Vecinal

El concejal de Integración, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, durante la presentación del Encuentro Vecinal 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de asociaciones y colectivos de Almería participarán este sábado, 18 de octubre, en una nueva edición del Encuentro Vecinal, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos 'Cabo de Gata-Ciudad de Almería', en El Toyo, "tras el rotundo éxito del año anterior".

La cita se desarrollará entre las 10,00 y las 17,00 horas con exposiciones, actuaciones, talleres y actividades lúdicas para todas las edades, además de música y una gran paella para todos los asistentes, según ha detallado el Consistorio en una nota.

El concejal de Integración, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha presentado el programa de esta edición, que ha definido como "una oportunidad para fortalecer los lazos de colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento".

El edil ha animado a los vecinos "a participar en este evento que reúne anualmente a más de medio centenar de asociaciones y colectivos de la ciudad ofreciendo la posibilidad de conocer de primera mano la labor representativa de los colectivos vecinales y su trabajo diario en beneficio de los barrios".

Bleda ha señalado que será "una ocasión especial para poner en valor la contribución esencial que los vecinos realizan cada día en sus barrios, con sus iniciativas, esfuerzo y compromiso con el bien común, que no es otro que Almería sea cada día una ciudad mejor para vivir".

ACCIONES DE MEJORA MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Almería dispondrá de un espacio expositivo propio para dar a conocer algunas de las actuaciones y proyectos que se están llevando a cabo desde las áreas municipales con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de los almerienses".

Según ha avanzado Bleda, los asistentes podrán informarse sobre los proyectos del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, así como de las novedades en la gestión de residuos urbanos. "Para que la información llegue al máximo número de vecinos posibles se van a realizar ponencias y ejemplos prácticos durante la jornada", ha precisado.

Asimismo, desde el Área de Seguridad y Función Pública, en colaboración con la Policía Local y los Bomberos de Almería, se ofrecerán consejos de seguridad ciudadana y prevención ante situaciones de emergencia.

El Encuentro Vecinal también ofrecerá a las asociaciones un espacio expositivo donde mostrar el trabajo, las acciones y actividades que desarrollan en sus barrios y centros vecinales. "A lo largo del día contaremos con numerosas actuaciones especiales de vecinos, que aprovecharán este espacio de encuentro para mostrar su arte", ha añadido el concejal.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La programación comenzará a las 10,00 horas con actividades dirigidas a los más pequeños, entre ellas animación infantil, talleres de sostenibilidad y propuestas intergeneracionales desarrolladas por Atende.

Además, "un año más y gracias a la gran acogida del año anterior", el Club de Vehículos Antiguos de Almería volverá a instalar en el recinto una exposición con piezas históricas de su parque móvil.

Como cierre, los asistentes podrán degustar una gran paella y disfrutar de una actuación musical en directo con versiones de canciones de los años 80 y 90, además de temas actuales.

"El Encuentro Vecinal mejora y crece cada año pero continúa con el mismo espíritu desde su nacimiento: ser un fiel reflejo del compromiso y la implicación del tejido vecinal almeriense y una oportunidad más para fortalecer los lazos de colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, fomentando la participación activa de nuestros vecinos y escuchando las demandas y necesidades de los almerienses para construir, entre todos, una Almería moderna e inclusiva", ha manifestado Bleda.

La entrada será libre hasta completar aforo y se ofrecerá transporte desde distintos puntos del municipio. "Os esperamos a todos los almerienses el próximo sábado en el Palacio de Congresos de El Toyo para vivir una jornada de convivencia vecinal, amistad y cercanía", ha apostillado el edil almeriense.