Más de una veintena se adentra en el casco histórico con el sendero 'Murallas de Jairán y Canteras Califales' en Almería

Sendero 'Murallas de Jairán y Canteras Califales' . - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de almerienses se han adentrado en el casco histórico, con el nuevo sendero patrimonial, que les ha permitido acercarse la Cerro de San Cristóbal, visualizar las Murallas de Jairán y conocer las Canteras Califales.

Partiendo de la Fuente de los Peces, en pleno parque Nicolas Salmerón ha sido un recorrido de siete kilómetros, donde se ha disfrutado de la belleza del patrimonio almeriense, se ha activado el cuerdo y fomentado las relaciones sociales, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha acompañado a lo participantes en este recorrido, junto con el director del Patronato Municipal de Deportes, Álvaro González, y ha manifestado que "queremos hacer un mapa de itinerarios de la ciudad, donde se unan los recorridos patrimoniales, los senderos periurbanos, y las rutas más específicas para los entrenamientos de los deportistas".

"Queremos divulgar los recorridos inclusivos. La idea es que puedan realizarlos de manera individual, con amigos o familiares", ha enfatizado. El programa Senderos Urbanos Patrimoniales consta de diez senderos, desde el pasado mes de mayo y hasta final de diciembre, y están permitiendo acercarse a la belleza de nuestra ciudad desde el punto de vista natural, cultural, medioambiental, social y patrimonial. Lo coordina la empresa Kúspide.