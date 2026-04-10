Más de una veintena de colegios de Almería participa en una campaña de sensibilización con la plantación de 419 árboles

Escolares del CEIP Adela Díaz participan en una plantación en el Parque Gloria Fuertes de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Almería ha impulsado una campaña de concienciación y sensibilización medioambiental en la que participan más de una veintena de centros educativos y que contempla la siembra de 419 ejemplares de distintas especies en toda la ciudad.

Dentro de esta iniciativa, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado este viernes a alumnos de dos clases de Sexto de Primaria del CEIP Adela Díaz en la plantación de siete flamboyanes en el Parque Gloria Fuertes de la capital.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, la ciudad cuenta con aproximadamente dos millones de metros cuadrados de zonas verdes y un bosque urbano de más de 50.000 árboles y palmeras, de los que 94 son ejemplares singulares.

En este sentido, Vázquez ha defendido "la importancia de que nuestros jóvenes y todos los almerienses sean conscientes de lo importante que es cuidar de nuestras zonas verdes y nuestro entorno natural", al considerar que no es solo "una cuestión estética, sino que supone una mejora directa en la calidad de vida".

Así, ha asegurado que "los jardines públicos, el arbolado y las áreas de sombra ayudan a reducir la temperatura urbana, algo clave frente al cambio climático y las olas de calor cada vez más frecuentes".

La regidora ha señalado que estos espacios mejoran la salud física y mental porque fomentan "el paseo, el deporte y el descanso", al tiempo que "reducen el estrés y la contaminación del aire".

Junto al CEIP Adela Díaz, en las próximas semanas participarán el CP Madre de la Luz, CP Mar de Alborán, CP Padre Méndez, CP La Chanca, CP Maestro Rodríguez Espinosa, CP Inés Relaño, CP Freinet, CP Colonia Araceli, CP Los Millares y CP Indalo.

También participarán el CP Mar Mediterráneo, CP Lope de Vega, CP Virgen de Loreto, CP Luis Siret, CP Ave María del Quemadero, CP Virgen del Mar, CP Ginés de los Ríos, CP Juan Ramón Jiménez, CP San Fernando, CP Nueva Almería y el Colegio Divina Infantita.

Por su parte, el director del CEIP Adela Díaz, Enrique Alonso, ha agradecido la apuesta municipal "por concienciar a toda la sociedad, empezando por los alumnos de los centros educativos, que son la base de la ciudadanía".

Asimismo, ha subrayado que esta campaña se suma a la labor de los centros educativos que cuentan con "huertos urbanos que fomentan estos hábitos de vida saludables y la concienciación medioambiental".

La campaña incluye la plantación y siembra de moreras sin fruto, cinamomos, flamboyanes, jacarandas, paulonias, pistachos chinos, terebintos, jaboneros de la China, naranjos, mandarinos, algarrobos, casuarinas, tipuanas, hibiscus tiliaceus, lagunarias, metrosideros, xanthostemon, almez, árbol botella, peral de flor y palmera datilera.

Según ha apuntado el Consistorio, todas estas especies se han seleccionado con criterios de sostenibilidad, adaptación al medio urbano y resiliencia frente al cambio climático, con prioridad para aquellas aptas para las condiciones climáticas de Almería.

Las actuaciones se distribuyen por todo el término municipal y responden a intervenciones de reposición de arbolado en alcorques vacíos para recuperar alineaciones, completar tramas de sombra y mejorar la calidad ambiental y paisajística del espacio público.