De Meer (Vox) afirma las "políticas de fronteras abiertas" suponen "un fraude" para El Ejido (Almería)

EL EJIDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox Rocío de Meer ha asegurado este viernes que "las políticas de fronteras abiertas" que, según afirma, se producen en el Ejecutivo ante la llegada de inmigrantes suponen "un fraude" para municipios como El Ejido (Almería), donde un tercio de su población censada es extranjera.

En declaraciones a los medios, la diputada ha vuelto a insistir en la apuesta de su partido para que se produzca "deportaciones masivas" de inmigrantes como forma de garantizar la "tranquilidad" y "seguridad" en el país.

En esta línea, ha criticado la acción del Gobierno a la hora de proporcionar atención social a través de las ONG a personas migrantes al entender que entidades como Accem, a la que ha definido como una de las "multinacionales de la industria de la inmigración masiva", ha "multiplicado sus ingresos" en "más de un 300 por ciento" bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, según sus cifras.

De Meer ha afeado así que "en su gran mayoría, en más de un 90 por ciento", dichos ingresos proceden "directamente por parte de ministerios públicos". "Unos pocos ganan muchísimo dinero", ha reducido la dirigente de Vox, quien ha reclamado que "cesen" este tipo de acciones.

La diputada nacional ha hecho mención asimismo la detención de un varón en Las Norias de Daza, en El Ejido, y otro en el Parador, en Roquetas de Mar, investigados por presuntos delitos de carácter sexual. "Deberían estar encerrados sus propios países de origen y haber sido deportados inmediatamente", ha considerado tras las medidas judiciales acordadas sobre ellos a la espera de que se produzca un juicio.