Mensajes de ánimo y dolor de la política andaluza ante los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Incedio de Los Gallardos (Almería) - JUNTA DE ANDALUCÍA/INFOCA

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los distintos partidos andaluces han trasladado su pésame por los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, a través de sus redes sociales, donde también han enviado mensajes de apoyo a los efectivos de emergencias que trabajan para extinguir el fuego.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su "profundo pesar" a las familias de las víctimas, así como su cariño a los municipios afectados por el fuego.

"Con el alma encogida y rotos de dolor", ha escrito en un mensaje en 'X', en el que ha calificado de "tragedia" y "terrible noticia" lo sucedido.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado su apoyo a los vecinos de Los Gallardos, Bédar y Lubrín afectados por el incendio, así como "a los profesionales que están trabajando en su extinción, y a los alcaldes y concejales que siempre están a pie de terreno ayudando".

"Precaución y ni un paso atrás en la lucha contra el cambio climático y sus peligrosos efectos en Andalucía", ha añadido.

El diputado de Vox por Almería en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, también ha enviado un mensaje de ánimo a través de sus redes sociales, donde ha informado del avance de las llamas hacia Antas (Almería).

"Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos. Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las mejores manos", ha escrito.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha indicado que están pendientes de "las trágicas noticias" que llegan del incendio.

"Todo nuestro cariño a las familias de las víctimas. Descansen en paz", ha expresado en sus redes social. Además, ha mostrado su apoyo a los trabajadores del servicio Infoca y de la Junta de Andalucía.

En términos similares se ha expresado Por Andalucía, que ha mostrado su solidaridad con el vecindario evacuado. "Y un agradecimiento infinito al Infoca y el personal de emergencias que trabaja sin tregua", ha añadido la formación, que ha afirmado que "cuidar los servicios públicos es defender Andalucía".