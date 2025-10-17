Un mes sin rastro de Geraldine, la vecina británica de 73 años desaparecida en Chirivel (Almería)

CHIRIVEL (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre la desaparición de Geraldine, la mujer británica de 73 años que fue vista por última vez hace un mes en la pedanía de Contador, en el municipio de Chirivel (Almería), sin que por el momento se hayan hallado pistas sobre su paradero.

El alcalde de Chirivel, José Torregrosa, ha señalado a Europa Press que mantiene contacto con los responsables de la investigación y que el caso "sigue su curso". "Es una situación muy extraña, porque se buscó muchísimo, con muchos medios y con la ayuda de los vecinos, y no se ha encontrado nada", ha manifestado.

Durante estas semanas, los equipos de búsqueda rastrearon un radio de más de cuatro kilómetros alrededor del núcleo urbano, con la intervención de helicópteros, drones, perros especializados y el equipo de rescate en montaña de Granada. El operativo concluyó sin resultados, pero la investigación ha continuado activa desde entonces.

El regidor ha explicado que la colaboración ciudadana se mantiene, aunque ya no se realizan batidas organizadas. "Ahora que empieza la poda, hay más gente andando por el campo, y eso puede facilitar que se localice algo", ha apuntado.

Torregrosa ha insistido en agradecer el esfuerzo de todos los que participaron en la búsqueda, al tiempo que ha recordado que cualquier información o indicio debe comunicarse de inmediato al 112 o a la Guardia Civil. "El despliegue que hubo fue muy importante y la gente sigue atenta por si hubiera alguna novedad", ha añadido.

Geraldine, quien padece cierta discapacidad mental, desapareció en la noche del pasado 17 de septiembre tras salir de su vivienda con comida para alimentar a unos gatos y no regresar. Su marido denunció el extravío sobre las 11,00 horas del día siguiente, al comprobar que no había vuelto al domicilio familiar. Consta, al menos, una llamada al servicio unificado de emergencias 112 sobre las 22,20 horas.

La mujer, que reside junto a su esposo desde hace más de 20 años en esta pedanía de apenas un centenar de vecinos, vestía en el momento de su desaparición un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a agricultores, ganaderos y deportistas que permanezcan atentos en sus recorridos por la zona y colaboren en la búsqueda de cualquier indicio que pueda ayudar a esclarecer el caso.