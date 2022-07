Mesa del Ferrocarril de Almería exige a Renfe recuperar el "100%" de las circulaciones para acabar con el "agravio"

ALMERÍA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Ferrocarril ha exigido este viernes a Renfe el recuperación del "cien por ciento" de las circulaciones con salida y destino en Almería y ha reprochado a la operadora el "agravio comparativo continúo" que sufre la provincia, donde "continuamos al 50 por ciento mientras que otras han restablecido el 95 por ciento".

En un rueda de prensa en las puertas de la antigua estación, la plataforma ha lamentado que Renfe "sigue condenando al más absoluto ostracismo ferroviario" a Almería, que aún no ha recuperado la segunda circulación de mediodía del Talgo con destino Madrid ni a cuarta circulación de primer ahora de la mañana con Granada. y ha criticado que "de nada hayan servido las protestas, los ocho comunicados de prensa denunciando la situación y la multitud de gestiones a través del Subdelegado del Gobierno".

Han remarcado que "la demanda de billetes se ha triplicado" mientras que, desde primeros del mes de junio, el único tren que va y viene a Madrid "viene lleno hasta las "trancas" en una provincia --han destacado-- donde el sector turístico anuncia para este verano más de un 90 por ciento de ocupación hotelera".

"Son tan miopes que ni siquiera con estos datos se dan cuenta que poner en funcionamiento la segunda circulación con Madrid, aparte de ser un servicio público necesario para la provincia, supondría para Renfe un gran negocio", ha dicho el coordinador de la plataforma José Carlos Tejada.

Tejada ha precisado que, mientras Almería sigue con un 50 por ciento de las circulaciones, Málaga "pasa a tener una relación más con Madrid, con un total de 11 trenes circulando en ambos sentidos".

El Comité Provincial de Renfe de Almería, José Haro, ha revelado, asimismo, que se ha presentado en Madrid un escrito dirigido al Presidente de Renfe, Isaías Tabóas, al que se le traslada el "deficiente servicio de trenes ofertado a la ciudadanía de Almería y por ende, al resto de potenciales clientes"

El escrito informa de que que con motivo de la pandemia provocada por el covid-19, se redujeron circulaciones con origen y destino Almería, Madrid y Sevilla, y de que a fecha de hoy "no se han recuperado totalmente".

"Las excusas que se han trasladado a nivel provincial se han concentrado inicialmente en que no había previsión de recuperar esas circulaciones y en el último periodo en que se restablecerían en el primer semestre de 2022, cuestión que no se ha implementado en Almería, ya que no tenemos la segunda relación con Madrid y tampoco la cuarta con Granada", precisa.

El escrito incide en que en estos últimos meses, ha habido en otras provincias, "un aumento de circulaciones y de plazas extraordinarias, en periodos punta como Navidad y Semana Santa, excluyendo totalmente a Almería" y recuerda que en Almería "teníamos dos relaciones con Madrid en 2019 y en la actualidad tenemos solamente una".

"Se hace imprescindible, de manera inmediata, recuperar todas las circulaciones, en especial la segunda relación con Madrid, en tanto en cuanto no tengamos operativo el cambiador y coordinar los servicios ferroviarios, fomentando la vertebración del territorio, ya que la movilidad desde Almería cada vez es más precaria", apunta.

La Mesa del Ferrocarril ha criticado, que por parte de Renfe, se planteé la segunda conexión con Madrid, a través del cambiador de ancho de vía de Granada, con la entrada en funcionamiento del híbrido 730.

"Las obras de ese cambiador llevan años de retraso y no esta prevista su entrega de Adif a Renfe hasta finales del presente año, por lo que en lo mejor de los casos no estaría operativa su funcionamiento hasta el primer trimestre del año 2023", ha concluido.