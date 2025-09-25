La Mesa del Tren de Almería convoca el concurso de relatos cortos 'El tren que yo quiero' para alumnos de Primaria y ESO

Cartel del certamen de relatos cortos 'El tren que yo quiero'. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Almería ha convocado, dentro de los actos conmemorativos de su décimo aniversario, el concurso de relatos cortos 'El tren que yo quiero', dirigido al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El objetivo del certamen es "fomentar la concienciación sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias en la provincia", según ha señalado el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada.

Se trata de la segunda ocasión en la que la Mesa organiza una iniciativa de este tipo tras un concurso anterior de pintura, con el que también buscaban "generar conciencia entre los alumnos de los distintos colegios, tanto de Almería como de la capital". En esta ocasión, han optado por relatos breves con temática relacionada con el tren "en cualquiera de sus aspectos".

El concurso establece tres categorías: de primero a tercero de Educación Primaria, de cuarto a sexto de Primaria y de primero a cuarto de la ESO. Los trabajos podrán tener un máximo de 2.100 caracteres y podrán incluir un dibujo.

El plazo de presentación de los relatos permanecerá abierto hasta el 15 de octubre y deberán enviarse al correo 'mesaferrocarrilalmeria@gmail.com', indicando nombre, edad, centro educativo, domicilio completo y teléfono de contacto.

Tejada ha subrayado que "es sorprendente que con la redacción de estos relatos cortos el alumnado sirva para reivindicar una serie de mejoras de las comunicaciones ferroviarias de la provincia de Almería con el resto de España".

Los ganadores recibirán un diploma y una placa, con un jurado formado por dos personas vinculadas al mundo de la escritura y por representantes de la Comisión Permanente de la Mesa, Fapace y la Delegación Territorial, de modo que la previsión es dar a conocer el fallo a finales de octubre.

Desde la Mesa del Tren han expresado su deseo de que haya una gran participación y que esta iniciativa "sirva para sembrar esas semillas de concienciación con el tren que tan necesarias son para la sociedad civil en la provincia de Almería".