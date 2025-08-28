La Mesa del Tren de Almería exige "servicios de calidad" a Renfe: "Los viajeros soportan continuas incidencias"

Los miembros de la Mesa en Defensa del Ferrocarril reparten flores y obsequios a los pasajeros procedentes de Madrid en la estación Huércal-Viator (Almería). - MESA DEL TREN

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha reclamado "servicios de calidad" a Renfe para los viajeros que parten o viajan hasta Almería puesto que "un día sí y otro también" se ven resignados a "soportar continuas incidencias como retrasos en el viaje, roturas del aire acondicionado, averías de la máquina que obligan a realizar trasbordos en autobús y una deficiente calidad en el servicio ferroviario".

Así lo ha trasladado el coordinador de la plataforma ciudadana, Jose Carlos Tejada, durante el acto reivindicativo que se efectuado pasadas las 14,30 horas en la estación Huércal-Viator, donde se ha recibido a los pasajeros procedentes de la capital con flores, música y obsequios a modo de "disculpa" por las condiciones del viaje.

"Continuaremos trabajando y tocando puertas, la primera la de la presidencia de Renfe para exigir que Almería recupere unos servicios de calidad, ya que mientras llega la alta velocidad necesitamos trenes de calidad, trenes que no se rompan, trenes que lleguen en un tiempo razonable y tenemos que recuperar los trenes con Sevilla", ha manifestado Tejada en una nota.

Para el representante de la Mesa, es preciso dotar Almería "de unos servicios ferroviarios acordes al potencial económico que tiene esta provincia" porque, de lo contrario, se generará "un malestar social que tiene solución y que pasa porque Renfe se ponga las pilas de una vez".

En total se han repartido unos 200 claveles que han sido "muy bien recibidos por los viajeros", unos "valientes" que, según la plataforma, "han tardado algo más de siete horas y 23 minutos en llegar hasta esta estación". El acto ha contado con la música del grupo de teatro almeriense ABBA, que ha amenizado la llegada de los viajeros.