La Mesa del Tren de Almería traslada su "solidaridad" y "pésame" por el accidente ferroviario en Córdoba

Publicado: lunes, 19 enero 2026 10:00
ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha manifestado "toda la solidaridad" del colectivo a los pasajeros y trabajadores ferroviarios que durante la tarde de este domingo sufrieron el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

"Nuestro más sincero pésame tanto a la familia de los viajeros fallecidos como también de los trabajadores de Renfe, que también han perdido la vida en dichos accidentes", ha lamentado el portavoz de la plataforma almeriense.

Tejada también ha transmitido "todo el ánimo y apoyo a tanto a los trabajadores de Renfe y de Adif que han realizado y están realizando una excelente labor a la hora del rescate de viajeros" y quienes trabajan para que "lo antes posible" la línea que conecta Madrid con Andalucía "esté operativa".

