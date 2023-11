Miguel Ángel Salinas Cebollada deja sus "modestas cavilaciones" en su libro 'Pensamientos diminutos'

ALMERÍA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor Miguel Ángel Salinas Cebollada ha publicado 'Pensamientos diminutos', donde el lector podrá "toparse con modestas cavilaciones". "No aspiro a dar a conocer profundas reflexiones y adecuadas formas de entender la vida. Mi única ambición es recoger razonamientos, dudas, y puede que también opiniones, sobre aspectos que me suscitan interés, que me parecen curiosos de alguna manera", ha manifestado.

En una nota, la editorial Círculo Rojo ha indicado que el lector se va a encontrar con autor "artero y taimado". "En algunos de los capítulos dejo abierto el tema por si al lector le apetece participar de mis delirios. En otros, no doy opción a réplica y, en unos pocos, no escondo mi lado más ácido e irónico, sembrando polémica y creando controversia. En los menos, algunos recuerdos personales que supuse olvidados (y superados) se empeñan en no abandonarme y tuve que hacerles un sitio en el libro", ha explicado el autor.

"Me gusta la idea de entremezclar sentimientos íntimos, maneras de entender el mundo que nos rodea, desarrollar observaciones nimias, en apariencia, y juicios descarnados hacia aspectos de la sociedad que considero injustos. Sin lugar a dudas es un libro entretenido, ya que combina humor, dolor y opinión en dosis no letales", ha añadido.

Miguel Ángel Salinas Cebollada nació en Barbastro. "No creo que les interese conocer acerca de un servidor. Mi vida insípida y anodina, les aburriría. Sin conocerlos, seguro que es más interesante la suya. ¿Que qué sabré yo? Poco tirando a nada. Yo me preocupo de lo mío, que bastante tengo", explica sobre sí mismo.