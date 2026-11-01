Miles de almerienses acuden a los cementerios de la capital en el Día de Todos los Santos

Imagen de almerienses visitando el cementerio. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Como cada festividad de Todos los Santos, los cementerios de Almería se han convertido este domingo en "lugares de encuentro, memoria y homenaje a los seres queridos que ya no están entre nosotros". Así, desde primera hora de la mañana, miles de almerienses han acudido a los distintos camposantos de la ciudad para depositar flores, adecentar las sepulturas y dedicar unos minutos al recuerdo de sus familiares y amigos fallecidos y "lo han hecho en un ambiente de respeto, serenidad y normalidad".

El cementerio de San José y Santa Adela, el principal de la capital, ha concentrado buena parte de las visitas, entre ellas, la de la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, que ha acudido junto a la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, y otros miembros del Equipo de Gobierno para asistir a mediodía a la misa en el Jardín del Recuerdo, oficiada por el padre Juan Antonio Plaza, párroco de San Pablo y vicario de Pastoral y Nueva Evangelización de la Diócesis, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Antes y después del oficio religioso, Valkiria String, con Iris Electric Chelo y Nadia Violín, amenizaban la primaveral mañana a los asistentes al camposanto. "Todos tenemos a alguien a quien visitar y son muchos los almerienses que acuden estos días los cementerios del término municipal", ha señalado la regidora, quien ha destacado el dispositivo especial durante estos días y hasta mañana lunes, en colaboración con la empresa concesionaria, ASV Servicios Funerarios, para que todo transcurra con la "mayor normalidad".

María del Mar Vázquez ha tenido palabras también para las víctimas de la última catástrofe ferroviaria, ocurrida en Urda (Toledo), a cuyos familiares ha enviado "un cariñoso y emotivo abrazo" desde Almería. Igualmente, durante la homilía, el oficiante ha tenido "un recuerdo especial para quienes han muerto en circunstancias tan trágicas como el accidente de Urda" y ha pedido a Dios "que dé la fortaleza necesaria a los familiares en estos difíciles momentos".

Además, desde las 09,00 y hasta las 18,00 horas permanecen abiertas las puertas de los cinco cementerios de Almería: San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de Los Medina.

En cada camposanto de los barrios hay de forma permanente una persona para atender a los usuarios y realizar labores de mantenimiento y limpieza propias de estos días, mientras que en el principal existe un grupo de diez personas. Por ello, este lunes tendrán lugar las misas en el resto de camposantos.

Así, en el cementerio de Cuevas de los Medina, se oficiará a las 11,00 horas; en La Cañada, a las 16,30 horas; en El Alquián, a las 17,00 horas --previamente habrá una procesión de la Virgen del Carmen desde la parroquia hasta el cementerio, a las 16,30 horas-- y en el de Cabo de Gata, también a las 17,00 horas.