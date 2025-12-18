El Minihollywood de Tabernas (Almería) acoge este viernes la búsqueda de décimos ocultos del sorteo de Navidad

Jesús Ibáñez, lotero de la administración 'La Trece' de Almería. - LATRECE

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque temático Oasys Minihollywood de Tabernas (Almería) acoge este viernes la actividad 'Se busca el Gordo' que celebra Jesús Ibáñez, el lotero de la administración 'La trece' de Almería que se ha hecho popular por esconder décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad en los días previos al evento.

El poblado del oeste aguarda a que los participantes logren encontrar a partir de las 10,00 horas alguno de los 20 décimos del 98126 que se ocultarán en el parque, donde durante la jornada se abrirán además los clásicos puestos de castañas asadas, chocolate con churros, algodón de azúcar y almendras garrapiñadas entre la iglesia y el salón del poblado.

Desde el parque temático, que se engalana con iluminación y decoración especial de Navidad al tiempo que celebra nuevos espectáculos y actividades por estas fechas, se dio un "sí rotundo" al lotero después de que propusiera llevar hasta el desierto de Tabernas su iniciativa, que cumple ya ocho ediciones.

"Es uno de los escenarios que llevaba pensando desde hace bastante tiempo", explicó a Europa Press el promotor de esta actividad, que el pasado año decidió repartir la suerte entre los profesionales sanitarios de Almería y Granada que le atendieron y ayudaron a superar un grave problema coronario.

Los asistentes podrán hacerse con alguno de los 20 sobrecillos de color rojo que esconde una papeleta equivalente a un décimo del sorteo más famoso del año. Esta puede "estar en cualquier sitio: la horca, la cantina, la cárcel, la oficina del sheriff o en la peluquería".

Desde el despacho de loterías radicado en la calle Artés de Arcos de la capital confían en poder brindar este año con el número agraciado y "poder celebrarlo" en el poblado vaquero que abre sus puertas a la iniciativa apenas tres días antes de que se produzca el sorteo a todos los que estén dispuestos a buscar la suerte.

La iniciativa 'Se busca el gordo', que desde hace años lidera Jesús Ibáñez, nació como un incentivo a las compras navideñas en el propio barrio durante el año que se vio inmerso en obras de remodelación. Así, durante este tiempo ha llevado sus números afortunados no solo por las calles de Almería sino también debajo del mar, donde un grupo de submarinistas se adentró en busca de la suerte.

En el penúltimo Sorteo Extraordinario de Navidad, 'La Trece' vendió uno de los décimos del 88.008, que fue agraciado con 'El Gordo' en 2023, toda vez que en 2022 vendió uno de los cuartos premios y en 2021 repartió 8,5 millones de euros con un tercer premio del mismo sorteo.